আপেলের ছবির আড়ালে মদ বিক্রি ! কেন্দ্রের জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট
ফলের ছবি দেওয়া টেট্রাপ্য়াক, স্যাচেটে মদ বিক্রি হচ্ছে দেশে ৷ নাবালকরা সহজে মদের নেশা করার সুযোগ পাচ্ছে ৷ সুপ্রিম কোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা ৷
Published : May 21, 2026 at 12:33 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 মে: মোড়কের আড়ালে টেট্রাপ্যাক বা স্যাচেটে মদ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ এই মামলায় বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব চেয়ে নোটিশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এছাড়া সব রাজ্যের আবগারি দফতরকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷
সাধারণ ফলের রসের মতো টেট্রাপ্যাক ও স্যাচেটের মোড়কে মদ বিক্রি হচ্ছে ৷ এমন দাবি করে এই ধরনের বিক্রিতে অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি, বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে সম্মত হয়েছে ৷
এদিনের শুনানিতে মামলাকারী 'কমিউনিটি অ্যাগেনস্ট ড্রাঙ্কেন ড্রাইভিং' সংগঠনের তরফে আইনজীবী বিপিন নায়ার জানান, আবগারি শাসনের আওতায় 'বটল' শব্দের সংজ্ঞা অস্পষ্ট ৷ এই সংজ্ঞায় কয়েকটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকা জরুরি ৷ তিনি সবুজ আপেলের ছবি দেওয়া টেট্রাপ্যাকেটের মোড়কে মদ বিক্রির কথা তুলে ধরেন ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত প্রতারণামূলক ৷"
আইনজীবী নায়ারের সওয়াল, "ওরা ফলের রসের সঙ্গে মদ গুলিয়ে ফেলছে ৷ আপেলের ছবি দেওয়া প্যাকেটে ভদকা বিক্রি হচ্ছে ৷ এই ধরনের প্রতারণা যাতে না ঘটে তা দেখা এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব সরকারের ৷ তামাক জাতীয় দ্রব্যের প্যাকেটের সামনে যেমন সতর্কবার্তা থাকে, এক্ষেত্রে তেমন নেই ৷ ফলের রসের মতো দেখতে এই প্যাকেটগুলি ৷ অথচ ভিতরে ভদকা রয়েছে ৷ এরকম লঙ্কা ও আমের স্বাদের ভদকাও আছে ৷"
এইভাবে মদ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি মামলাকারী আবেদনে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের জালিয়াতি রুখতে একটি নীতি প্রণয়ন করুক এবং সেই নীতি প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কার্যকর করা হোক ৷ এই নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করতে প্রয়োজনে রাজ্যগুলি তাদের সংশ্লিষ্ট আইন, নিয়ম এবং নীতিগুলি সংশোধন করুক ৷ দেশের সর্বত্র 'বটলিং'-এর একটি সংজ্ঞাই কার্যকর হোক । কাচের বোতল বা বাইরে থেকে দেখা যাবে, এমন স্বচ্ছ আবরণকেই বটল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আবেদনে ৷
মদ জাতীয় পানীয় বিক্রি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের আবগারি নীতির মান এবং সামঞ্জস্য বিধান করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এই আবেদনে ৷ আবেদনকারীদের দাবি, এই নাটকীয় প্যাকেজিংয়ে আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ মদ কিনছেন । নেশার প্রবণতা বেড়ে চলেছে ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছোট বোতল, প্লাস্টিকের স্যাচেট এবং টেট্রা প্যাকেটে ভরে বিশেষত কম দামি মদ বিক্রি করা হচ্ছে ৷ এই ধরনের প্যাকেটজাত মদের একাধিক ঝুঁকি রয়েছে ৷ নাবালকরাও এই প্যাকেটজাত মদের নেশা করছে ।