স্ত্রী পরিচারিকা নন, জীবনসঙ্গী; বাড়ির কাজের ভার স্বামীরও; পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের
2017 সালে বিয়ে হয় দম্পতির ৷ স্বামীর দাবি, বিয়ের পর স্ত্রীর আচরণ পাল্টে যায় ৷ প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করতেন ৷ করতেন না রান্নাও ৷
Published : March 21, 2026 at 9:40 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 মার্চ: রান্নার মতো বাড়ির প্রতিদিনের কাজ করার দায়িত্ব শুধু স্ত্রীর একার নয় ৷ পরিবারের পুরুষ সদস্য়কেও বাড়ির কাজ করতে হবে ৷ একজন স্বামীর মনে রাখা উচিত, তাঁর স্ত্রী কোনও পরিচারিকা নন যে বাড়ির সব কাজের দায় তাঁর ৷ স্বামী ও স্ত্রী জীবনসঙ্গী ৷ দু'জনেরই পরিবারের কাজ ভাগ করে নেওয়া উচিত ৷ একটি মামলার শুনানিতে মৌখিকভাবে এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
2017 সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এক দম্পতি ৷ তাঁদের আট বছরের একটি সন্তানও আছে ৷ কিন্তু এখন বিয়ে ভাঙতে চান স্বামী ৷ তিনি প্রথমে পারিবারিক আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন ৷ আদালত সেই আবেদনের পক্ষে রায় দেয় ৷ এরপর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন স্ত্রী ৷ স্বামীর দাবি, স্ত্রী পরিবারের কাজ করেন না ৷ তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেন ৷ এই মর্মে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন স্বামী ৷
শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহেতার বেঞ্চে শুক্রবার মামলাটির শুনানি হয় ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এখন সময় বদলেছে ৷ অতীতে কী হত তা ধরে বসে থাকলে হবে না ৷ এখন স্বামীকেও বাড়ির কাজে সাহায্য করতে হবে স্ত্রীকে ৷ বিচারপতিরা বলেন, "আপনাকে (স্বামী) মনে রাখতে হবে আপনি কোনও পরিচাবিকাকে বিয়ে করেননি ৷ জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছেন ৷ এখন সময় বদলেছে ৷" আগামী শুনানিতে স্বামী এবং স্ত্রীকে সশরীরে আদালতে হাজির থাকতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত ৷
প্রথমে পারিবারিক আদালতে এবং পরে সুপ্রিম কোর্টে স্বামী জানান, 2017 সালে বিয়ের সপ্তাহখানেকের মধ্য়ে স্ত্রীয়ের আচরণ পাল্টে যেতে থাকে ৷ তিনি স্বামীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করতেন ৷ বাড়ির কাজে আগ্রহ ছিল না ৷ রান্নাও করতেন না ৷ তাঁর বাবা ও মা সম্পর্কে অশালীন শব্দ ব্যবহার করতেও শুরু করেন ৷ পরে সন্তানের জন্মের আগে স্ত্রী বাপেরবাড়ি চলে যান ৷ সন্তানের জন্মের পর দোলনা অনুষ্ঠানেও স্বামী এবং তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যকেই আমন্ত্রণ জানান স্ত্রী ৷ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে সাধারণত প্রতি মাসের 11, 16 এবং 21 তারিখ এই বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে ৷ এদিন শিশুকে একটি দোলনায় বসিয়ে দেওয়া হয় ৷ এদিনই তার নামকরণও হয় ৷
তবে স্বামীর অভিযোগ অস্বীকার করে স্ত্রী আদালতে জানান, তিনি স্বামী এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেই সন্তান জন্মের আগে বাপেরবাড়ি যান ৷ দোলনা অনুষ্ঠানে স্বামীর পরিবারের সদস্যরা ইচ্ছাকভাবে অনুপস্থিত ছিলেন ৷ উল্টে তাঁর স্ত্রীর পরিবার থেকে মোটা অঙ্কের নগদ চেয়েছিলেন ৷ দু'পক্ষের কথা শোনার পর আদালত আপাতত জানিয়েছে, নিজেদের বক্তব্য জানাতে পরদিন আদালতে হাজির থাকতে হবে স্বামী এবং স্ত্রীকে ৷