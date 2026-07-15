জমির অংশ বিক্রি ! নিকট আত্মীয়দের অগ্রাধিকারে সিলমোহর সুপ্রিম কোর্টের

জমির অংশ বিক্রি ! নিকট আত্মীয়দের অগ্রাধিকারে সিলমোহর সুপ্রিম কোর্টের
প্রবীণ আইনজীবীদের একটা বড় অংশ মনে করেন, সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে চলতে থাকা আইনি বিবাদ মীমাংসা হওয়ার পথ প্রসস্থ করল এই রায় ৷
Published : July 15, 2026 at 11:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 জুলাই: হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নিকট আত্মীয়দের যে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা থেকে কৃষি জমিকে বাদ দেওয়া যায় না ৷ আর তাই কোনও ব্যক্তি যদি মনে করেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কৃষি জমির তাঁর ভাগের অংশ বিক্রি করবেন তাহলে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমন নিকট আত্মীয়দের যাঁদেরও ওই জমিতে ভাগ আছে ৷ একটি মামলার শুনানিতে এমনই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায় 1956 সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের 22 নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, সম্পত্তির খণ্ডায়ন যতটা সম্ভব আটকাতে হবে ৷ অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকানা যাতে সংশ্লিষ্ট পরিবারের বাইরে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ প্রবীণ আইনজীবীদের একটা বড় অংশ মনে করেন, আদালতের এই রায় নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে চলতে থাকা আইনি বিবাদ মীমাংসা হওয়ার পথও প্রসস্থ হল বলে মনে করছেন তাঁরা ৷
বিচারপতিরা রায় ঘোষণার সময় 22 নম্বর ধারার প্রসঙ্গটি আরও একবার ফিরে আসে ৷ বেঞ্চ জানায়, এই ধারায় জমির হস্তান্তরের সঙ্গে জড়িত আইনি প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের কথা বলে না ৷ জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে কোনও শর্ত আরোপের কথাও বলে না ৷ তবে এটা বলে যে উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয়দের যোগ্যতা অন্যদের থেকে বেশি ৷ আর সেটাকে অমান্য করার কোনও কারণ নেই ৷
1956 সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের 22 নম্বর ধারা খারিজের দাবিতে এই মামলাটি দায়ের হয়েছিল ৷ আবেদনকারী দাবি, জমির হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কৃষি আইনের আওতাধীন বিষয় ৷ এটা উত্তরাধিকার আইনে বিবেচ্য বিষয় নয় ৷ নিজের দাবির সমর্থনে এই 1956 সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনেরই 4 ধারার 2 উপধারার উল্লেখ করেন আবেদনকারী ৷ সেখানে এই বিষয়টির উল্লেখ আছে ৷ এর পাশাপাশি আবেদনকারীর তরফে 1986 সালে হওয় হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে অতম প্রকাশ নামে এক ব্যক্তির মামলারও উল্লেখ করা হয় ৷ এই মামলায় 1913 সালের পাঞ্জাব প্রি-এমশন আইনের উল্লেখ করা হয়েছিল ৷ এই আইনে বলা আছে জমির অংশ কাকে বিক্রি করবেন সেটা সংশ্লিষ্টের অধিকারের বিষয় ৷ তবে আবেদনকারীর দুটি দাবিই খারিজ করেছে আদালত ৷