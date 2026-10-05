গ্রেফতারি যথেষ্ট নয় ! যৌন নিপীড়ন রুখতে অপরাধীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

গ্রেফতারি যথেষ্ট নয় ! যৌন নিপীড়ন রুখতে অপরাধীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট
Supreme Court: বিচারপতিরা মনে করিয়ে দেন যৌন নির্যাতনের শিকার নারীরা আমাদের পরিবারের সদস্য । তাঁদের নিরাপত্তাকে নিয়ে ছেলেখেলা করা যাবে না ।
Published : October 5, 2026 at 5:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর : অপরাধের পর দোষীকে গ্রেফতার করলেই সব দায় মিটে যায় না । অপরাধীদের মনে ভয়ের সঞ্চার না করতে পারলে ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির মতো ভয়াবহ ঘটনা বন্ধ করা যাবে না । যে সমস্ত নারীরা কোনও না কোনও যৌন অপরাধের শিকার তাঁরা আমাদেরই পরিবারের সদস্য । কেউ মা, কেউ মেয়ে । সে কথা মাথায় রেখে পুলিশকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নারীদের সম্মানহানি করার আগে অপরাধীরা আইনের ভয় পায় । ঠিক এই ভাষাতেই দিল্লি ও এনসিটি এলাকার পুলিশকে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট ।
দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকায় সাম্প্রতিক অতীতে কয়েকটি যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে । তার মধ্য়ে একটি পার্কে ধর্ষণ এবং স্লিপার বাসে এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত । গত 28 সেপ্টেম্বর এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালত। এই দুটি ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়েরের কথাও বলে শীর্ষ আদালত ।
সোমবার সেই মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানিতে দুই বিচারপতি জানতে চান পার্ক থেকে শুরু করে বাসের মতো জনবহুল এলাকায় মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য কী কী ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
বিচারপতি পার্দিওয়ালা বলেন, "দেশে উৎসবের পালা শুরু হতে চলেছে । দুর্গাপুজো বা দীপাবলির মতো উৎসবের সময়কে অপরাধীরা অপরাধ সংগঠিত করার জন্য বেছে নিতে পারে । তাই পুলিশকে সতর্ক থাকতে হবে । আমরা আবারও বলছি অপরাধীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে না পারলে কোনও কাজের কাজ হবে না। অপরাধীরা যাতে ভয় পায় তার জন্য যা করা দরকার করুন । বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন। আমরা আপনাদের উপর ভরসা করছি । দয়া করে সেই ভরসার মান রাখুন । "
শুনানির একটি অংশে পার্কের নিরাপত্তার প্রশ্নটি ফিরে আসে । আদালতের প্রশ্ন, পার্কের মতো জায়গায় অপরাধ রুখতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । কোন পার্কে কে কখন প্রবেশ করছে, আর কে বেরিয়ে যাচ্ছে তা কি পুলিশ জানে ? রাতের দিকে কি পার্কের দরজা নিয়ম করে বন্ধ করা হয় ? এখানে সিসিটিভি ক্য়ামেরার প্রসঙ্গও আসে । আদালত বলে, পার্কের মতো জায়গার সর্বত্র সিসিটিভি বসানোর উপায় নেই । কিন্তু ঢোকা আর বেরিয়ে যাওয়ার পথে তো সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো যেতে পারে । এখানেই বিচারপতিরা মনে করেন দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকার জন্য একটি বড় মনিটারিং সেল তৈরি করা দরকার । সেখান থেকে নজরদারি চলবে । কোথাও কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকলে কাছাকাছি থাকা পুলিশ কর্মীকে সেখানে পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে । মামলার পরবর্তী শুনানি 16 নভেম্বর ।