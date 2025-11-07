কোনও প্রমাণ নেই ! আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার জন্য পাইলট দায়ী নন, পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের

কোনও প্রমাণ নেই ! আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার জন্য পাইলট দায়ী নন, পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের
দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মনে করে সেদিন যা ঘটেছিল তা একটি দুর্ঘটনা ৷ পাইলটের ভুলে এত মানুষের প্রাণ গিয়েছে তা বলার কোনও কারণ নেই ৷
By PTI
Published : November 7, 2025 at 5:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 নভেম্বর: আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার জন্য মুখ্য পাইলটকে দোষী মনে করার কোনও কারণ নেই বলে মনে করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার এ কথা জানিয়েছে ৷ আদালত মনে করে, 12 জুন যা হয়েছে তা একটি দুর্ঘটনা ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 10 নভেম্বর ৷
আমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাওয়ার সময় বিমানবন্দরের খুব কাছেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার বিমান ৷ ঘটনায় 260 জনের প্রাণ যায় ৷ তদন্তে নেমে অসমারিক বিমান মন্ত্রকের সংস্থা এএআইবি তাদের প্রাথমিক রিপোর্টে জানায় বিমানের জ্বালানির দুটি সুইচ বন্ধ করা নিয়ে দুই পাইলটের মধ্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল ৷
এই বিভ্রান্তিকে দুর্ঘটনার একমাত্র বা মুখ্য কারণ হিসেবে অবশ্যই তুলে ধরা হয়নি ৷ তবে জুলাই মাসে রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর একাধিক মহল থেকে দুর্ঘটনার জন্য পাইলটদের দায়ী করা হতে থাকে ৷ এমনই প্রেক্ষাপটে 10 অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন বিমানের অন্যতম পাইলট সুমিত সবরওয়ালের বাবা 91 বছর বয়সি পুস্কররাজ সবরওয়াল ৷
এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ বলে, "বিমান দুর্ঘটনার জন্য তিনি (সুমিত) দায়ী এমন কোনও কথা প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়নি ৷ এ নিয়ে সুমিতের বাবা পুস্কররাজের অকারণে ভারাক্রান্ত হওয়ার কোনও দরকার নেই ৷ সেদিন যা হয়েছিল সেটি নিছক দুর্ঘটনা ৷" এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি ডিজিসিএ-র জন্য নোটিশ জারি করেছে সর্বোচ্চ আদালত ৷
পুস্কররাজের হয়ে সওয়াল করছেন প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন ৷ তিনি আদালতকে জানান, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে একটি প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয় বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে আছে মুখ্য পাইলট সুমিত সবরওয়ালের ত্রুটি ৷ তারপর থেকে বিভিন্ন মহল সুমিতকে আক্রমণ করতে থাকে ৷
এ প্রসঙ্গে আদালত বলে, "ওই প্রতিবেদনে যা যা বলা হয়েছে তা নিম্নস্তরের সাংবাদিকতার পরিচায়ক ৷ ভারতকে বদনাম করতেই এমন খবর প্রকাশ করা হয়েছে ৷ তবে প্রায় 142 কোটির দেশ ভারতের কেউ বিশ্বাস করে না এই দুর্ঘটনার জন্য সুমিত দায়ী ৷ পুস্কররাজ যদি মনে করেন আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের তাঁর পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে তাহলে মার্কিন আদালতে মামলা করার রাস্তা তাঁর কাছে খোলা আছে ৷"
এদিন এএআইবি-র প্রাথমিক রিপোর্টের একটি অংশ পড়ে শোনায় বেঞ্চ ৷ এরপর বিচারপতিরা বলেন, "রিপোর্টের কোথাও দুর্ঘটনার জন্য পাইলটদের দায়ী করা হয়নি ৷ শুধু বলা হয়েছে, এক পাইলট যে জ্বালানির সুইচ বন্ধ করেছেন তা অন্য জন জানতেন না ৷ এখানে তাঁদের দিক থেকে কোনও ত্রুটি হয়েছে- সে কথা বলা হয়নি ৷ আর তাই এই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে পাইলটদের দোষী মনে করার কোনও কারণ থাকতে পারে না ৷"
পাইলট হিসবে সুমিতের দক্ষতা প্রমাণ করতে এদিন বেশ কয়েকটি তথ্য়ও তুলে ধরেন প্রবীণ আইনজীবী ৷ তিনি জানান, যে বোয়িং 787-8 বিমান সেদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল সেরকম বিমান সবমিলিয়ে মোট 8 হাজার 596 ঘণ্টা ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল সুমিতের ৷ 30 বছরের পাইলট জীবনে একবারও কোনও ভুল করেননি তিনি ৷ এই তথ্য তুলে ধরে আইনজীবী জানান, যাঁরা এভাবে দেশের সেবা করেছেন তাঁদের আর যাই হোক এভাবে অপমানিত হওয়া উচিত নয় ৷