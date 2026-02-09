ETV Bharat / bharat

পিচ্ছোছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা সহ্য করবে না সুুপ্রিম কোর্ট

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাধা সহ্য করবে না শীর্ষ আদালত ৷ পাশাপাশি শীর্ষ আদালত জানাল তালিকায় কারও নাম থাকবে কি না সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও ৷

SIR
এসআইআর মামলার শুনানি হল সুুপ্রিম কোর্ট (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 9, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুযারি: এসআইআর মামলায় বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের ৷ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল SIR প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা সহ্য করা হবে না ৷ চূড়ান্ত তালিকায় কাদের কাদের নাম থাকবে সেই সিদ্ধান্ত শুধু ইআরও-রাই নিতে পারবেন ৷ মাইক্রো অবজারভাররা এসআইআরের কাজে সাহায্য় করবেন মাত্র ৷ ভোটার তালিকার স্ক্রটিনি বা নথি খতিয়ে দেখার সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বাড়িয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ অর্থাৎ, 14 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে না ৷

এদিনের শুনানির একটি অংশে কমিশনের তরফে দাবি করা হয় এনুমারেশন ফর্ম পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তারা রাজ্য প্রশাসনকে এফআইআর করতে বলেছিল ৷ কিন্তু সেই এফআইআর করা হয়নি ৷ এই ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে আদালতের তরফে ৷ শুনানির এই অংশে 19 জানুয়ারির একটি নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দেন বিচারপতিরা ৷ সেদিন সর্বোচ্চ আদলত জানিয়ে দেয় এসআইআর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা যেন না হয় সেটা দেখতে হবে ৷ সেই নির্দেশ কেন পালন করা গেল না সেটাই হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কমিশনকে ৷

গত শুনানিতে অংশ নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন এসআইআরের কাজে বাইরের রাজ্য থেকে আধিকারিকদের নিয়োগ করেছে কমিশন ৷ এরপর রাজ্য়কে কমিশনের কাজে আধিকারিকদের পাঠানোের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ এদিন আদালতে রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান জানান, কমিশনের কাজে 8505 গ্রুপবি আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ 7 ফেব্রুয়ারি মেইল করে সে তথ্য কমিশনকে জানানো হয়েছে ৷ যদিও কমিশনের আইনজীবীর দাবি, তাঁদের কাছে আধিকারিকদের নাম পাঠায়নি রাজ্য ৷

এরপরপ্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, রাজ্যের ঠিক করে দেওয়া 8505 গ্রুপ বি অফিসারকে আগামিকাল বিকেলে পাঁচটার মধ্য়ে কমিশনের কাজে যোগ দিতে হবে ৷ এথন যাঁরা মাইক্রো অবসার্জাারে কাজ করছেন তাঁরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পাররেন না ৷ এই নতুন তালিকায় যাঁদের নাম আছে তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশন মনে করলে তাঁদের মধ্য়ে থেকে কাউকে কাউকে মাইক্রো অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে ৷

মাইক্রো অবজারভারদের নিয়ে

মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি করে আসছে বাংলার শাসক শিবির ৷ গত শুনানিতেও বিষয়টি উঠেছিল ৷ আজও রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, মাইক্রো অবজারভার হিসাবে নিয়োগ করা হয় যাদের নিয়োগ তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। এর আগে নির্বাচন কমিশন কখনও রাজ্যের কাছে আধিকারিক চায়নি। পাশাপাশি এদিন আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি ব্য়াখ্যা করে জানান, কমিশন নিজেই জানিয়ে মাইক্রো অবজারভেরদের কাজ ভোটের দিন পোলিং বুধে গিয়ে নির্বাচনর কাজ পরিচালনা করা ৷ তাঁর অন্য কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না ৷ এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তরফে বারেবারে বলা হয়-রাজ্য প্ররশাসন সহযোগিতা করছে না ৷

  • বিজেপিশাসিত রাজ্য থেকে কেন রোল অবজার্ভার ? শীর্ষ আদালতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন মমতা'র

TAGGED:

SIR PROCESS WEST BENGAL
SUPREME COURT ON SIR
SIR HEARING AERO ERO
এসআইআরে বাধা সহ্য করা হবে না
SUPREME COURT SIR HEARING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.