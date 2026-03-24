SIR মামলায় সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে রাজ্য, অন্য কোথাও ঝঞ্ঝাট হয়নি; পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির

SIR মামলায় সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে রাজ্য, অন্য কোথাও ঝঞ্ঝাট হয়নি; পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির
পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করে সর্বোচ্চ আদালত ৷ পাল্টা একাধিক বিষয়ে কমিশনকে দুষল রাজ্য প্রশাসন ৷
Published : March 24, 2026 at 7:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ঝঞ্ঝাট হয়নি ৷ বাংলার এসআইআর সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ তাঁর পর্যবেক্ষণ, এসআইআর করতে গিয়ে অন্য কয়েকটি রাজ্যেও জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে ৷ কিন্তু তার মীমাংসাও করা গিয়েছে ৷
মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এসআইআর মামলার শুনানি হয় ৷ তাতে বিচারপতিরা অন্য রাজ্যের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ পাল্টা রাজ্য সরকারের আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোনও রাজ্যে নির্বাচন কমিশন তথ্যগত অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি (এলডি) তালিকা প্রকাশ করেনি ৷ কোথাও রাত তিনটের সময় নির্দেশিকা জারি করে মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দেয়নি ৷ কোথাও গভীর রাতে ভোট সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশও জারি করেনি ৷
এরপর শুনানির একটি অংশে প্রধান বিচারপতি বলেন, অন্য রাজ্যে সমস্যা হলেও তা মিটিয়ে নেওয়া গিয়েছে ৷ কোথাও কোথাও আবার ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে ৷ এই প্রশ্নে তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বলেন, ভোটারের সংখ্যা জনসংখ্যার কারণে বেড়েছে ৷ 2002 সালের পর থেকে জনসংখ্যা বেড়েছে তারই প্রতিফলন হয়েছে ভোটার তালিকায় ৷
এরপর বিচারপতি বাগচি ভোটার তালিকায় থাকা বিচারাধীন নামের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ রাজ্য সরকারের আইনজীবীর কাছে তাঁর প্রশ্ন, "16 দিনে 45 লক্ষ নামের বিচার করাতে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের উপর আমাদের কতটা চাপ দিতে হচ্ছে সেটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন ?" এই প্রসঙ্গে কল্যাণ জানান, এসআইআরের সমস্ত কাজ এত দ্রুত করানোটা অমানবিক সিদ্ধান্ত ৷ এই সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে 2 থেকে 3 বছর সময় লাগে ৷ কল্যাণের বক্তব্যের মর্মার্থ স্বীকার করে বিচারপতি বাগচি বলেন, "এটা ঠিক পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া আমাদের নজিরবিহীন পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়েছে ৷ তবে ভোট দেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ সেটা রক্ষা করার চেষ্টা আমরা করব ৷"
মামলার অন্যতম আবেদনকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শ্যাম দেওয়ানও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন ৷ ভোটার তালিকায় এখনও যাঁরা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ আগামিদিনে কী হতে চলেছে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্য করেন প্রবীণ আইনজীবী ৷ এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন দলের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকার উল্লেখ করে আইনজীবী বলেন, "প্রার্থী হয়েছেন এমন 14 জনের নাম এখনও বিচারাধীন ৷ তাঁদের কী হবে ?" এই প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, আদালত কমিশনকে নির্দেশ দিক যাতে 23 এবং 29 এপ্রিল বাংলায় ভোটের সাতদিন আগে ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয় ৷