প্রতিবাদের নামে অন্যদের ব্যবসার অধিকার কাড়া যায় না, দিল্লির আন্দোলনে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবাদের নামে অন্যদের ব্যবসার অধিকার কাড়া যায় না, দিল্লির আন্দোলনে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের
Supreme Court: প্রধান বিচারপতি জানান, প্রতিবাদ করার অধিকার সকলেরই আছে । কিন্তু সেই অধিকারের বলে অন্য কারও ব্যবসা করার অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যায় না।
Published : November 3, 2026 at 5:10 PM IST
নয়াদুিল্লি, 3 নভেম্বর: গত বেশ কিছুদিন ধরে রাজধানী দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস থেকে শুরু করে অন্য বিরোধী দলগুলি। এবার এ নিয়ে কড়া অবস্থা নিল সুপ্রিম কোর্ট।
দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল প্রতিবাদ করার অধিকার সংবিধান সম্মত হলেও তা অন্য কারও ব্যবসা করার অধিকারকে খর্ব করতে পারে না । পাশাপাশি কোনও একটি নির্দিষ্ট শিবির কতদিন ধরে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে পারে সে সংক্রান্ত প্রশ্নও তুলে দিয়েছে আদালত ।
উৎসবের মরশুমে বিরোধীদের আন্দোলনের জেরে ব্যবসা মার খাচ্ছে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে বেশ কয়েকটি বণিক সংগঠন । তাদের দায়ের করা মামলা শুনানিতে মঙ্গলবার এমনই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে শীর্ষ আদালত । প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে । তার মধ্যে একটি করেছে দিল্লির কিরানা কমিটি ।
তাদের দাবি আন্দোলনে জেরে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে । আর তাই আপাতত প্রতিবাদ সংগঠিত করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক । বণিক সংগঠনের হয়ে আদালতে সওয়াল করছেন প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি। তিনি দাবি করেন, আন্দোলনের জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছে । আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে কড়া ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে পুলিশকে । তার প্রভাব ব্যবসায়ীদের উপর পড়ছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, এদিন যখন এই মামলার শুনানি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে তখন দিল্লির অন্যতম ব্যস্ত এলাকায় কনটপ্লেস কার্যত জনশূন্য ।
এমতাবস্থায় প্রধান বিচারপতি জানান, আদালতের কাছে দুটি পরস্পর বিরোধী দাবি এসে পৌঁছেছে । একটি হল প্রতিবাদ করার অধিকার । দেশের সংবিধান সকলকে সেই অধিকার দিয়েছে । ব্যবসা করার অধিকারও সংবিধান সম্মত। এরপরই তিনি জানান, কেউ নিজের প্রতিবাদ করার অধিকারকে প্রয়োগ করতে গিয়ে অন্য কারও ব্য়বসা করার বা জীবনধারনের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।
রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী দাবি করেন, রামলীলা ময়দান প্রতিবাদ স্থল হিসেবে চিহ্নিত। এখানে কোনও সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেনি । তাই প্রতিবাদ বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । আরও এক আইনজীবী বলেন, "সোমবার যন্তর মন্তরে খোদ পুলিশকর্মীরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন ।"
এ প্রসঙ্গে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, "যাঁরা প্রতিবাদ করছেন তাঁদের মধ্যেও পরস্পর বিরোধী দাবি আছে । একটি পক্ষ কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দিনের পর দিন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে । তাহলে কৃষকরা নিজেদের দাবি জানাতে কোথায় যাবেন ? সাংবাদিকরা নিজেদের দাবি জানাতে কোথায় যাবেন ? সকলেরই প্রতিবাদ করার অধিকার আছে।"
এ প্রসঙ্গে জুলাই মাসের উদাহরণ দিয়ে সলিসিটার জেনারেল বলেন, "সেবার একদিনের জন্য যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী এই মর্মে স্বাক্ষরও করেছিলেন । কিন্তু তারপরও যন্তর মন্তর টানা 17 দিন অবরুদ্ধ রাখা হয়েছিল । শুধু তাই নয় সংসদের দিকে মিছিল পর্যন্ত করা হয়েছিল বিনা অনুমতিতে । পুলিশ কাউকে সংসদ বা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করার অনুমতি দিতে পারে না ।" পাশাপাশি তিনি জানান, রামলীলা ময়দান প্রতিবাদের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত নয়, একটি সাধারণ মাঠ ।
এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি জানান, কাউকে প্রতিবাদ করতে অনুমতি দেওয়ার মানে এই নয় যে তিনি অনিশ্চিত কালের জন্য প্রতিবাদ করবেন । বাকিদেরও সেই সুযোগ পাওয়া উচিত । শুনানির শেষ অংশে বণিক সংগঠনের আইনজীবী দাবি করেন, উৎসবের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখে আগামী দু'মাসের জন্য প্রতিবাদ কর্মসূচির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত।