অহেতুক কলকাতা পুর নির্বাচন পিছিয়ে দিতে ইচ্ছুক নয় সুপ্রিম কোর্ট, মামলা ফিরতে পারে হাইকোর্টে
Kolkata Municipal Corporation Ward Delimitation: কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে মামলার শুনানি হল সুপ্রিম কোর্টে ৷ ফের আগামী সোমবার শুনানি ৷
Published : November 25, 2026 at 2:13 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার শুনানি ফের আগামী সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চেই মামলাটি ফেরত পাঠানোর ঈঙ্গিত দিয়েছে ৷
এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অহেতুক পুর নির্বাচন পিছিয়ে দিতে ইচ্ছুক নয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ তবে, কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই মামলার নির্দেশে কিছু তথ্যগত ও আইনি দিক বিবেচনার মধ্যে আনেনি বলে মনে হয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের ৷ সেই দিকগুলি বিবেচনা করে দ্রুত কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চই মামলার শুনানি করতে পারে ৷
এদিন রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা ৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তাঁকে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্টে পাঠানোর বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের মতামত আগামী সোমবার জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ পাশাপাশি মামলাকারীরাও তাঁদের বক্তব্য জানাবেন ৷
এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "আমরা অহেতুক নির্বাচন পিছিয়ে দিতে চাই না ৷" প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "আমরা দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টির নিষ্পত্তি চাই ৷" আদালত প্রস্তাব দিয়েছে, মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের পরিবর্তে ডিভিশন বেঞ্চই নতুন করে বিবেচনা করা হোক ৷
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সোমবারের মধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে রাজ্যের অবস্থান আদালতে জানাবেন ৷ বিবাদী পক্ষের আইনজীবী মনু সিংভি জানান, মামলাকারীরাও প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে জানাবে ৷
গত সোমবার, 23 নভেম্বরের শুনানিতে শীর্ষ আদালত কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা 144 থেকে বাড়িয়ে 209 করার সিদ্ধান্তের আইনি বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল । বিশেষত, পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ডের পরিবর্তে প্রশাসক দায়িত্বে থাকার সময় কীভাবে পুরনিগমের সুপারিশ দেখিয়ে রাজ্য এই সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ।
গত 8 জুন কলকাতা কর্পোরেশনের বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ আপাতত পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেই কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ তাই কোন নির্বাচিত বোর্ড না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রাজ্যের নগর উন্নয়ন দফতর সুপারিশ নিয়ে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত ৷