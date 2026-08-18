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ফাঁসির বিকল্প পথে মৃত্যুদণ্ড, কী বলল সুপ্রিম কোর্ট ?

আদালত মনে করে, সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরির প্রয়োজনিয়তা না থাকলেও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে বিকল্পের সন্ধান চালাতেই পারে কেন্দ্রীয় সরকার ।

supreme court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 2:06 PM IST

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নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি হিসেবে ফাঁসির বিকল্প খোঁজার রাস্তা খোলা রাখল সুপ্রিম কোর্ট। 2017 সালে প্রবীণ আইনজীবী ঋষি মালহোত্রার দায়ের করা মামলায় বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহেতার বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। ফাঁসির সাজা বাতিল করে কম কষ্টদায়ক কোনও পদ্ধতিকে বেছে নেওয়ার দাবি জানিয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন প্রবীণ আইনজীবী । সেই আবেদন অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে আদালত ।

শুনানিতে কী হল ?

বেঞ্চ জানায় ফাঁসির বদলে অন্য় কোনও সাজাকে মৃত্যুদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হবে কি না তা নিয়ে চর্চা করতে পারে আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ। কিন্তু এখনও এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে ওই ধরনের বেঞ্চ তৈরি করতে হবে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে পারবে না বা তাঁদের নিয়ে কমিটি তৈরি করতে পারবে না।

বিচারপতিরা মনে করেন, সরকারের কাছে সেই পথ এখনও খোলা থাকছে । তারা আইনি বিশারদদের পাশাপাশি ফরেনসিক চিকিৎসাশাস্ত্র, স্নায়ুবিজ্ঞান এবং অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেই পারে।পরামর্শও নিতে পারে । খতিয়ে দেখতে পারে এমন কোনও পদ্ধতির সন্ধান মেলে কি না যাতে ফাঁসির থেকে কম কষ্ট দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায় । অন্য একটি অংশে বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই বিষয়টিতে যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জড়িয়ে আছে, তেমনি আছে সংবিধানের প্রশ্ন। তাই চিকিৎসক ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশারদদের পাশাপাশি সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কথা বলা দরকার ।

ইতিহাস কী বলছে ?

ফাঁসির সাজা দেওয়া নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। আধুনিক সমাজ শুধু ফাঁসি নয়, সামগ্রিকভাবে মৃত্যুদণ্ডের বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছে । তবে বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধের জন্য ফাঁসির আইনি বৈধতা আছে এখনও । ভারতের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও মৃত্যুদণ্ড চালু আছে । তবে পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্নের শেষ নেই ।

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডের কয়েকটি চালু পদ্ধতি রয়েছে । ফাঁসি তার অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী থেকে ফাঁসির প্রচলন শুরু হয়। একটা সময় অপরাধীকে শুধুই ঝুলিয়ে রাখা হত। ধীরে ধীরে শ্বাসরোধ হয়ে একটা সময় ওই ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত । এরপর উনিশ শতকে বিট্রেনে শুরু হয় 'লং ড্রপ' পদ্ধতি । এখনও সেটাই চালু আছে।

আধুনিক যুগে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন ব্যবহার করে অপরাধীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয় । চেয়ারে বসিয়ে তড়িদাহত করাও একটি পদ্ধতি। এছাড়া অপরাধীকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে দেওয়াও কোনও কোনও দেশের মৃত্যুদণ্ডের চালু পথ। ভারতেও গত কয়েক দশক ধরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ফাঁসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে । এই পদ্ধতিতে জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তেও প্রবল কষ্ট পেতে হয় । অনেকেই মনে করেন, জীবনের শেষটা এত কষ্ট দিয়ে হওয়া উচিত নয়। সেই ভাবনা থেকেই দায়ের হয়েছে মামলা । এবার এ নিয়ে বিস্তারিত চর্চার পথ খুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট ।

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ফাঁসির বিকল্প পথে মৃত্যুদণ্ড
SC ON HANG TILL DEATH

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