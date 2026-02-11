বেলডাঙা অশান্তিতে NIA তদন্তে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট
বেলডাঙার হিংসার ঘটনায় শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেল রাজ্য ৷ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানাল হিংসার ঘটনায় এনআইএ যেমন তদন্ত করছে তেমনই করবে ৷
By PTI
Published : February 11, 2026 at 12:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 ফেব্রুয়ারি: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় এনআইএ তদন্তে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট । অশান্তির মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ফেরাল প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ । এর আগে 20 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বেলডাঙায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি কেন্দ্র চাইলে এনআইএ-কে তদন্তভার দিতে পারে বলে নির্দেশে জানিয়েছিল । সেই তদন্তে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পেয়ে 28 জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বেলডাঙায় এনআইএকে এফয়াইয়ার দায়ের করে তদন্তের নির্দেশ দেয় ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এনআইকে যে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিল সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করে শীর্ষ আদালতে ।
বুধবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী'র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এনআইএকে পরবর্তী শুনানিতে হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট দিতে হবে । এই মামলায় ইউএপিএ ধারায় তদন্তের প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা হাইকোর্ট রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত নেবে ৷ কেন্দ্রের এনআইএ তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য যে আপিল করেছে শীর্ষ আদালতে সেই মামলারও শুনানি করবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।