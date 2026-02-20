বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণ নয়, আবেদন শুনল না সুপ্রিম কোর্ট

বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণ নয়, আবেদন শুনল না সুপ্রিম কোর্ট
'বাবরি' মসজিদ বা বাবরের নামে কোনও ধর্মস্থানের নামকরণে নিষেধাজ্ঞা জারি হোক ৷ এই আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারী ৷
By PTI
Published : February 20, 2026 at 1:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 ফেব্রুয়ারি: মুঘল সম্রাট বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক ৷ এই আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ শুক্রবার এই আবেদনে কর্ণপাত করল না বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ ৷ পরে শীর্ষ আদালতের অনুমতিতে আবেদন প্রত্যাহার করে নেন মামলাকারীর আইনজীবী ৷
মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে 'বাবরি' মসজিদের আদলে একটি মসজিদ তৈরি করছেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ গত 11 ফেব্রুয়ারি ইট গেঁথে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জনতা উন্নয়ন পার্টির (জেইউপি) প্রধান হুমায়ুন ৷ এই মসজিদ নির্মাণ নিয়ে প্রথম থেকে বিতর্ক তৈরি হয় ৷
আবেদন
মামলাকারী সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন, মুঘল সম্রাট বাবর একজন আক্রমণকারী ৷ তিনি ভারতে হামলা চালিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন ৷ তাঁর নামে কোনও মসজিদ তৈরি করা উচিত নয় ৷ এমনকী কোনও ধর্মস্থানের নামকরণও বাবরের নামে হওয়া উচিত নয় ৷ দুই বিচারপতির বেঞ্চে মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল করেন, মসজিদ নির্মাণের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হোক ৷
সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিক, তারা যে 'বাবরি' মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ করে ৷ বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তাঁরা এই ধরনের মামলার আবেদন শুনবেন না ৷ এরপর আদালতের অনুমতিতে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেন আইনজীবী ৷
গত বছর থেকে 'বাবরি' মসজিদ নির্মাণের কথা বলে আসছেন হুমায়ুন কবীর ৷ পরে তাঁকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল ৷ এরপর বিধায়ক নিজের দল জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি) প্রতিষ্ঠা করেন ৷