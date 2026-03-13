'ঋতুস্রাবের সময় ছুটি বাধ্যতামূলক হলে মহিলাদের কেউ চাকরি দেবে না', সুপ্রিম কোর্ট

'ঋতুস্রাবের সময় ছুটি বাধ্যতামূলক হলে মহিলাদের কেউ চাকরি দেবে না', সুপ্রিম কোর্ট
ঋতুস্রাবের সময় প্রায় সব মহিলাদেরই কম-বেশি শারীরিক সমস্যায় ভুগতে হয় ৷ তাই তাঁদের ছুটি দেওয়া বাধ্যতামূলক হোক, আবেদন জানিয়েছিলেন এক ব্যক্তি ৷
নয়াদিল্লি, 13 মার্চ: ঋতুঃস্রাবের দিনগুলিতে ছুটি বাধ্যতামূলক করলে মহিলাদের আর কেউ চাকরি দেবে না ৷ মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের আবেদনের মাধ্যমে মহিলাদের খাটো করে দেখানো হচ্ছে ৷ মামলাটি দায়ের করেন শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠী নামের এক ব্যক্তি ৷ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ ৷
একই সঙ্গে দেশের শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেয়েদের ঋতুস্রাবের সময় ছুটি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অংশীদারিদের সঙ্গে নীতি প্রণয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে দেখতেই পারে ৷
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এই জনস্বার্থ মামলার সমালোচনা করে বলেন, "এই ধরনের আবেদনগুলি করা হয় একটা ভয় তৈরির জন্য ৷ মহিলাদের খাটো করার জন্য ৷ ঋতুস্রাবের মতো একটা খারাপ ঘটনা তাদের সঙ্গে ঘটছে, এটা তুলে ধরার জন্য ৷ কিন্তু যিনি সবেতন ছুটি দিচ্ছেন, তাঁর দিকটি ভেবে দেখুন ৷"
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এই জনস্বার্থ মামলার সমালোচনা করে জানান, এর নেপথ্যে গভীর কোনও চক্রান্ত রয়েছে ৷ সৎ উদ্দেশে এই আবেদন করা হয়নি ৷ তিনি বলেন, "তরুণীরা এখনও তরুণদের থেকে পিছিয়ে আছে, আদতে এরকম একটা ছবি তৈরির জন্য এই ধরনের জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় ৷ প্রাকৃতিক কোনও কারণে আপনি পুরুষদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করতে পারছেন না ৷ অতএব, একটি নির্দিষ্ট সময়ে আপনি তাঁদের মতো কাজ করতে পারছেন না ৷"
মামলাকারীর তরফে প্রবীণ আইনজীবী এম আর শামশাদকে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হবে, তা ভেবে দেখুন তিনি ৷
এদিকে প্রবীণ আইনজীবী এমআর শামশাদ উল্লেখ করেন, কয়েকটি রাজ্য এবং প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ঋতুস্রাবের সময় ছুটি দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ করেছে ৷ তিনি কেরলের উদাহরণ দিয়ে জানান, দক্ষিণী এই রাজ্যে স্কুলগুলিতে এই সময় নিয়ম শিথিল করা হয়েছে ৷ এছাড়া কিছু বেসরকারি কোম্পানিতেও মহিলা কর্মীদের এই সময়ে স্বেচ্ছায় ছুটি দেওয়া হয় ৷
স্বেচ্ছায় নীতি প্রণয়নের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান দেশের প্রধান বিচারপতি ৷ কিন্তু এই ধরনের ছুটি আইনের বলে বাধ্যতামূলক করলে তার প্রভাব নিয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, "স্বেচ্ছায় এই ছুটি দেওয়াটা দারুণ উদ্যোগ ! যে মুহূর্তে আপনি আইন মেনে এই ছুটিকে আবশ্যিক করবেন, কেউ তাঁদের (মহিলাদের) চাকরি দেবে না ৷ সরকারি চাকরি বা বিচার বিভাগীয় কাজকর্মে কেউ তাঁদের নিয়োগ করবে না ৷ পেশাদারি জীবন শেষ হয়ে যাবে ৷ তাঁরা বলবেন, আপনি বাড়িতে থাকুন ৷"
বেঞ্চ আরও উল্লেখ করে, আবেদনকারী এর আগেও এই বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল ৷ এভাবে বারবার একই আবেদন নিয়ে আদালতে আসার প্রয়োজন নেই ৷