'কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ফোনও ধরেননি !', মোথাবাড়ির ঘটনায় মুখ্যসচিব ও ডিজি'কে তোপ সুপ্রিম কোর্টের

এদিন প্রধান বিচারপতি শীর্ষ আদালতে উপস্থিত রাজ্যের মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজির উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ফোন পর্যন্ত ধরেননি ?"

মালাদায় মোথাবাড়ির ঘটনা (ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত)
Published : April 6, 2026 at 9:03 PM IST

নয়াদিল্লি, 6 এপ্রিল: মালাদায় মোথাবাড়িতে SIR কাজে নিযুক্ত বিচারকদের ঘেরাওয়ের ঘটনায় অবিলম্বে রাজ্য পুলিশকে সমস্ত নথি এনআইএ-র (NIA) হাতে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চলির বেঞ্চ সোমবার এই নির্দেশ দেয় । পাশাপাশি এদিন বাংলার মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিজি'কে তীব্র ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালত ৷

জুডিশিয়াল আধিকারিকদের ঘেরাও করার ঘটনায় এদিন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু জানান, এই ঘটনায় তিনটি এফআইআর (FIR) দায়ের হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এলাকা অবরোধ করার জন্য 9টি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে ৷ মোট 12টি এফআইআরের তদন্ত করতে হবে এনআইএ-কে ৷ ইতিমধ্যেই 24 জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে 5 জন মুল অভিযুক্ত ৷ সোমবার তদন্তের তৃতীয় দিন NIA-এর টিম কালিয়াচক-2 বিডিও অফিসে যায় ৷ ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতেই তদন্তকারীরা সেখানে যান ৷

1 এপ্রিল অর্থাৎ গত বুধবার সকাল থেকে ঘেরাও থাকার পর রাতে এসআইআর কাজে নিযুক্ত বিচারবিভাগের সাত আধিকারিককে উদ্ধার করে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ ৷ কালিয়াচকের বিডিও অফিস থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ থাকায়, ওই রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মালদা-মোথাবাড়ি রাজ্য সড়ক হয়ে তাঁদের বের করে নিয়ে যাওয়া হয়ে।

শীর্ষ আদালত এই ঘটনায় সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিপি-কে কটাক্ষ করে ৷ এদিন ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি শীর্ষ আদালতে উপস্থিত রাজ্যের মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজির উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ফোন পর্যন্ত কেন ধরেননি ?"

উত্তরে মুখ্যসচিব জানান, তিনি দিল্লিতে বিশেষ বৈঠকে গিয়েছিলেন ৷ বেলা 2-4টে পর্যন্ত বিমানে ছিলেন ৷ কোনও ফোন কল তিনি পাননি ৷ এরপর ক্ষুব্ধ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "আপনার নিরাপত্তা এত উচ্চ পর্যায়ের যে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো 'সাধারণ ব্যাক্তি' আপনার নাগাল পায় না ৷"

মুখ্যসচিব এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী বলে উল্লেখ করায় বিচারপতি বাগচি বলেন, "ক্ষমা আপনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে চাইবেন।" পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "মুখ্যসচিব ও ডিজিপি'র মতো আমলাদের আরও দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সজাগ থাকা প্রয়োজন ছিল ৷ যেখানে বিচারকরা আটকে থাকায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন।" ঘটনার পরেই দিনই সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন ৷

