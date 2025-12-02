ETV Bharat / bharat

রোহিঙ্গাদের কি 'লাল কার্পেট' পেতে স্বাগত জানাতে হবে ? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে আনা নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ এই মামলায় রোহিঙ্গা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন তুলল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : December 2, 2025 at 7:55 PM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: দেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের আইনি মর্যাদা কী ? এই অনুপ্রবেশকারীদের কি লাল কার্পেট দিয়ে স্বাগত জানানো উচিত ? যেখানে বহু ভারতীয় নিজের দেশে দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন ৷ মঙ্গলবার তীক্ষ্ণ প্রশ্নবানে বিদ্ধ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ পরবর্তী শুনানি 16 ডিসেম্বর ৷

সমাজকর্মী রিতা মনচন্দা আদালতে অভিযোগ করেন, দেশে হেফাজতে থাকাকালীন হঠাৎ রোহিঙ্গারা উধাও হয়ে যাচ্ছে ৷ এনিয়ে তিনি শীর্ষ আদালতে হেবিয়াস করপাস মামলা দায়ের করেছেন ৷ এই মামলার শুনানিতে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রোহিঙ্গারা কি শরণার্থী নাকি অনুপ্রবেশকারী ? সবার প্রথমে এটা ঠিক করতে হবে ৷ তাহলে পরপর বাকি প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যাবে ৷ রোহিঙ্গারা যদি অনুপ্রবেশকারী হয়, তাহলে কি তারা ভারতের গরিব-দুঃস্থ নাগরিকদের মতো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য ?

মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী অভিযোগ করেন, চলতি বছরের মে মাসে দিল্লি পুলিশ বিশেষ কয়েকজন রোহিঙ্গাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে ৷ এরপর থেকে তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷

তখন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "তাদের ভারতে থাকার আইনি অধিকার নেই ৷ তারা অনুপ্রবেশকারী ৷ উত্তর ভারতে সীমান্ত অত্যন্ত সংবেদনশীল ৷ একজন অনুপ্রবেশকারী ভারতে এলে কি তাকে লাল কার্পেট দিয়ে স্বাগত জানিয়ে বলতে হবে যে, আমরা আপনাকে সবরকম সুবিধে দিতে চাই ৷ তাদের ফেরত পাঠানোর সমস্যাটা কোথায় ? ভারতে গরিব-দুঃস্থ মানুষের সংখ্যা অনেক ৷ বরং তাদের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷"

তিনি আরও বলেন, "আপনি (রোহিঙ্গা) সীমান্ত দিয়ে অবৈধ উপায়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন ৷ একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা বেড়া টপকে বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকে পড়েছেন ৷ এরপর আপনি বলছেন, আমি ভারতে প্রবেশ করেছি ৷ আপনাদের আইন আমার জন্যও কার্যকর করা হোক ৷ এবং বলছেন, আমারও খাবার-আশ্রয় পাওয়ার অধিকার আছে ৷ আমার সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ চাই ৷" এর সঙ্গে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "আমরা কি এভাবে আইনের প্রসারণ করে যাব ?"

মামলাকারী তখন 2020 সালে শীর্ষ আদালতের একটি নির্দেশ উল্লেখ করেন ৷ সেখানে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, রোহিঙ্গাদের যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে ফিরিয়ে দিতে হবে ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত তখন প্রশ্ন করেন, "আমাদের দেশেও গরিব-দুঃস্থ আছে ৷ তাঁরা দেশের নাগরিক ৷ তাঁরা কি বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন ? তাঁদের দিকে নজর দিচ্ছেন না কেন ? এটাও সত্যি, কেউ যদি ভারতে অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করে, তাহলে তার প্রতি থার্ড-ডিগ্রি পদ্ধতি কার্যকর করা উচিত নয় ৷ কিন্তু আপনি তাদের (রোহিঙ্গা) ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন ৷" বেঞ্চ জানায়, প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে গেলে 'পরিবহণগত সমস্যা' (লজিস্টিকাল ইস্যু) তৈরি হতে পারে ৷

কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, এই আবেদন কোনও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি করেনি ৷ মামলাকারীর এই ধরনের আবেদন করার কোনও অধিকার নেই ৷

এর আগে 31 জুলাই রোহিঙ্গা সংক্রান্ত মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই মামলাগুলিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোহিঙ্গারা কি শরণার্থী, নাকি অনুপ্রবেশকারী ? এই বিষয়টি একবার স্থির হয়ে গেলে বাকি ইস্যুগুলিরও পরপর সমাধান হয়ে যাবে ৷ সেই সময় বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছিলেন, "প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয়, তারা শরণার্থী নাকি অনুপ্রবেশকারী ?"

এদিন দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ একই প্রশ্ন তোলে, "রোহিঙ্গাদের শরণার্থী ঘোষণা করা যায় কি ? যদি সেটা হয়, তাহলে তারা কী ধরনের সুরক্ষা, সুযোগ-সুবিধা বা অধিকারের যোগ্য ?"

এরপর দ্বিতীয় ইস্যু, রোহিঙ্গারা যদি শরণার্থী না হয় এবং অনুপ্রবেশকারী হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার তাদের ফেরত পাঠালে, সেটা কি যুক্তিযুক্ত ? বেঞ্চের প্রশ্ন, "রোহিঙ্গাদের যদি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে ধরা হয়, তাহলে তাদের কি অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা যায় ? অথবা আদালতের আরোপিত শর্তে তাদের জামিনে ছেড়ে দেওয়া যায় ?"

আদালত আরও জানায়, আবেদনে উল্লিখিত আরেকটি বিষয়, বহু এমন রোহিঙ্গা আছে, যাদের আটক করা হয়নি এবং তারা শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে ৷ তাদের পানীয় জল, শৌচালয় এবং শিক্ষার মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে কি না ৷ সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করে, "রোহিঙ্গারা যদি অনুপ্রবেশকারী হয়, তাহলে ভারত সরকার এবং রাজ্যগুলি আইন মেনে তাদের ফিরিয়ে দিতে দিতে বাধ্য কি না ৷"

বেঞ্চ রোহিঙ্গা সংক্রান্ত আবেদনগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে- একটি রোহিঙ্গা সম্পর্কিত, দ্বিতীয় রোহিঙ্গার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ৷ তৃতীয়ত, একটি আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানিয়েছে ৷ তিনটি বিষয়কে পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হবে ৷ এই মামলাগুলির শুনানির জন্য প্রতি বুধবার ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত ৷



