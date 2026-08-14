সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন ! রাহুলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন ! রাহুলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে
সাভারকরকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ও সমাবেশে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : August 14, 2026 at 4:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: বীর সাভারকরকে নিয়ে করা মন্তব্যে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ শুক্রবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, উত্তরপ্রদেশ সরকার রাহুলের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর কোনও অনুমোদন দেয়নি ৷ আদালতের বক্তব্য, "এখানেই বিষয়টি শেষ হয়ে গিয়েছে ৷"
কংগ্রেস সাংসদের তরফে আইনজীবী শিশির চন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষে আদালতে হাজির ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কেএম নটরাজ ৷ এদিন শুনানির সময় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত প্রশ্ন করেন, সাভারকরকে নিয়ে মন্তব্যের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ সরকার রাহুলের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেছে কি না ৷
রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদের পক্ষে আইনজীবী শিশির চন্দ্র বেঞ্চকে জানান, "সরকারের তরফে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়ায় অনুমোদন দেওয়া হয়নি ৷" এক ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ রাহুলকে সমন পাঠিয়েছেন । সেই নির্দেশ বাতিলের আবেদন জানান রাহুলের আইনজীবী ৷ এরপর বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত জানতে চান, উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিচারে অনুমোদন ছাড়াই কীভাবে মামলার শুনানি হচ্ছে ৷ তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "অনুমতি অবশ্যই প্রয়োজন ৷ যখন কোনও অনুমতি নেই, তাহলে এখানেই বিষয়টি শেষ ৷"
2022 সালে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সময় 17 নভেম্বর মহারাষ্ট্রের অলোকা জেলায় রাহুল গান্ধি দাবি করেন, "বীর সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছেন ৷ চিঠিতে তিনি নিজেকে ব্রিটিশদের অনুগত ভৃত্য বলেও উল্লেখ করেছেন ৷ শুধু তাই নয়, সাভারকর মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের মতো নেতাদের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ৷" রাহুলের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ফৌজদারি মানহানির মামলা দায়ের হয় ৷ সেই সূত্রে উত্তরপ্রদেশে এক ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সমন পাঠান ৷ এদিন দেশের শীর্ষ আদালত রাহুলকে সমন পাঠানোর নির্দেশও বাতিল করেছে ৷
2025 সালের 4 এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ জানায়, রাহুল গান্ধি নিম্ন আদালতে একটি রিভিশন পিটিশন দায়ের করতে পারেন ৷ কিন্তু লোকসভার বিরোধী দলনেতা নিম্ন আদালতের তাঁকে তলবের বিরুদ্ধে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেছিলেন আইনজীবী নৃপেন্দ্র পাণ্ডে ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, রাহুল সমাবেশে ইচ্ছাকৃত সাভারকরকে অসম্মান করেছেন ৷ তিনি সাভারকরকে অপমান করার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করেছেন এবং এই মন্তব্য সেই চক্রান্তের অংশ মাত্র ৷ তবে এবার অভিযোগ থেকে সুপ্রিম-স্বস্তি পেলেন রাহুল ।