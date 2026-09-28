জবাবদিহি ছাড়া সংহতি প্রকাশ কোনও সমাধান নয়, দিল্লিতে ধর্ষণ নিয়ে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

জবাবদিহি ছাড়া সংহতি প্রকাশ কোনও সমাধান নয়, দিল্লিতে ধর্ষণ নিয়ে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট
SC On Rape Cases In Delhi-NCR: দিল্লি-এনসিআর এলাকায় একাধিক যৌন নির্যাতন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ করেছে এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ।
By Sumit Saxena
Published : September 28, 2026 at 4:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 সেপ্টেম্বর: দিল্লি-এনসিআর এলাকায় একের পর এক যৌন নির্যাতনের ঘটনায় সোমবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট । পার্কের মধ্যে ধর্ষণ ও চলন্ত স্লিপার বাসে এক নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের মতো যে অভিযোগগুলি উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পদক্ষেপ করেছে ।
বিচারপতিদের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সংহতি প্রকাশ করা কোনোভাবেই কার্যকর পদক্ষেপের বিকল্প হতে পারে না । আদালত জোর দিয়ে জানিয়েছে, এই ধরনের ‘প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা’র জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, এনসিআর (ন্যাশনাল ক্যাপিটল রিজিয়ন বা জাতীয় রাজধানী অঞ্চল)-এ বারবার ঘটে চলা যৌন অপরাধের খবর তাদের ব্যথিত করেছে । বেঞ্চ উল্লেখ করে যে এই ঘটনাগুলির সঙ্গে 2012 সালের নির্ভয়া কাণ্ডের এক বেদনাদায়ক সাদৃশ্য খুঁজে না পেয়ে উপায় নেই । বিচারপতি পারদিওয়ালার পর্যবেক্ষণ, এর ফলে প্রশ্ন উঠছে যে গত এক দশকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যবস্থার কাঠামোগত ক্ষেত্রে আদৌ কোনও অর্থবহ অগ্রগতি হয়েছে কি না !
আদালতের বক্তব্য, দিল্লি-এনসিআর এলাকায় ধর্ষণের ঘটনাগুলোর খবর জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাঠামোগত ব্যর্থতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে ৷ জবাবদিহিতা ছাড়া সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্নের কোনও সুরাহা হয় না । সংহতি প্রকাশ করা এই সামাজিক ব্যাধির কোনও সমাধান নয় ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ, অপরাধ প্রতিরোধ, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অরক্ষিত ব্যক্তিদের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষের ওপর দায় ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি কার্যকর ও পরিমাপযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন । আদালত এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে ।
আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে পর্যাপ্ত আলোর অভাব, দুর্বল নজরদারি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতির কারণে পার্ক ও বাসের মতো জনসমাগমপূর্ণ স্থানগুলোকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হতে দেওয়া যায় না । সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ আরও জানিয়েছে যে এই ধরনের ঘটনায় সরকারি কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্বেগ প্রকাশ করার বিষয়টি বোধগম্য হলেও, এতে জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত 4 অগস্ট গ্রেটার নয়ডায় 16 বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷ একটি স্লিপার বাসের মধ্যেই তার উপর নির্যাতন চালানো হয় ৷ অভিযোগ, বাসের কন্ডাক্টর ও চালক মিলে গণধর্ষণ করে ৷ এর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 40 কিমি দূরে পুরনো দিল্লির কাশ্মীর গেটের কাছে তাকে ফেলে যায় দুই অভিযুক্ত ৷ অভিযুক্ত দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আরেকটি ঘটনায়, গত 21 সেপ্টেম্বর দক্ষিণ দিল্লির একটি পার্কে এক নাবালিকা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে ।
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