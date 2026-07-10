দিল্লির অবৈধ নির্মাণ, IIT-কে দিয়ে সমীক্ষার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

দিল্লির অবৈধ নির্মাণ, IIT-কে দিয়ে সমীক্ষার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আদালতের নির্দেশ অমান্য করায় এমসিডি-কে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ পাশাপাশি এই মামলায় আরও বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ প্রকাশ্যে এসেছে ৷
Published : July 10, 2026 at 4:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 জুলাই: দিল্লি-এনসিআর এলাকায় বেআইনি নির্মাণ এবং দিল্লি ও লখনউতে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলি নিয়ে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ পুর-কর্তৃপক্ষগুলিকে ভর্ৎসনা করেছেন বিচারপতিরা। পাশাপাশি শীর্ষ আদালত সতর্ক করে দিয়েছে, নির্দেশ পালনে কোনও খামতি দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ আধিকারিকদের ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। অন্যদিকে, বেআইনি নির্মাণের বিষয়ে দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাজ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত ৷ নয়াদিল্লির মালব্য নগর ও সাকেত এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আইআইটিকে সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় বৃহস্পতিবার । আদালতকে জানানো হয়, বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনকারী কাঠামো ভাঙার কাজ দু’সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা ছিল ৷ কিন্তু আইন লঙ্ঘনকারীদের নোটিশ দেওয়া ছাড়া পরবর্তী কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি প্রশাসনের তরফে।
আদালত জানিয়েছে, সারা দেশ থেকেই বেআইনি নির্মাণের জেরে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির খবর আসছে ৷ জাতীয় রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চল (এনসিআর) ও লখনউয়ে এই ধরনের ঘটনার কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয় শুনানিতে ৷ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা এমসিডি-র ভূমিকা যে উদ্বেগজনক সেকথাও আদালত জানায় ৷
উল্লেখ্য, এর আগে গত 20 মে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেখানে অনমোদনহীন কাঠামোগুলো সিল করা, ভেঙে ফেলা বা আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল ৷ তারপরও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত ৷ সুপ্রিম কোর্ট জানায়, যেহেতু 2024 সালে ও তারপর চলতি বছরের 20 মে দেওয়া নির্দেশ মেনে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি, তাই আদালত মনে করে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত এবং এমসিডি-র কর্মকর্তাদের আদালতে তলব করা প্রয়োজন।
আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিয়ম যারা ভেঙেছে, তাদের নোটিশ পাঠানো হয় ৷ এর পর আর কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ এমনকী ক্ষতিগ্রস্ত-পক্ষ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর এবং নির্মাণকাজ চালিয়ে না যাওয়ার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নিয়ম লঙ্ঘন যে হয়েছে, সেই বিষয়টিও প্রমাণিত ৷ আদালত আরও উল্লেখ করেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে এমসিডি, কোনও বাধা না দেওয়ায় অবাধে নির্মাণকাজ চালানো হয়েছে।
এর আগের নির্দেশের প্রসঙ্গ টেনে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় এমসিডি-র কর্তাদের আদালতে তলব করা উচিত। এমসিডি-র তরফে এদিন আদালতে ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসডি সঞ্জয় ৷ তিনি জানান, আদালতের আগের নির্দেশ মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে আগামী 4 অগস্ট শুনানি রয়েছে ৷ সেদিনই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আদালতে পেশ করা হবে ৷
সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ 7 জুলাই প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের বিষয়ে উল্লেখ করেন ৷ ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, গুরুগ্রামের 93 শতাংশ প্রতিষ্ঠানই অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলে না ৷ শীর্ষ আদালত এমসিডি এবং গুরুগ্রাম ও লখনউয়ের পুর কর্তৃপক্ষের কর্তাদের সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ আদালত তাঁদের আচরণ এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া নির্দেশ পালিত না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।
বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে যে পুর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও ধরনের ‘শিথিলতা’ বরদাস্ত করা হবে না। আদালত একই সঙ্গে প্রবীণ আইনজীবী অজিত সিনহার দাখিল করা রিপোর্টগুলোও নথিবদ্ধ করে নিয়েছে৷ উল্লেখ্য, দিল্লি ও লখনউয়ে অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ এবং অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে ‘অ্যামিকাস কিউরি’ (আদালতের সহায়তাকারী আইনজীবী) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
আইনজীবী গোবিন্দ জি-র সহায়তায় অজিত সিনহা উল্লেখ করেন, সম্প্রতি দু’টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ৷ একটি 3 জুন দিল্লির মালব্য নগরে এবং অন্যটি 22 জুন লখনউতে। 3 জুন দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ‘হৌজ রানি’র একটি বহুতলে আগুন লাগে ৷ ভবনটিতে ‘স্টে বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট’ পরিচালিত হতো এবং এর নিচতলায় একটি রেস্তরাঁ ছিল।
তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় মোট 23 জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নাইজেরিয়া, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, লাইবেরিয়া, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের নাগরিক। আদালতকে জানানো হয় যে নিজেদের আত্মীয়দের চিকিৎসার সময় তারা ম্যাক্স ও পিএসআরআই হাসপাতালের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থান করছিলেন ৷ এই ঘটনায় 50 জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়।
অজিত সিনহা আরও জানান, গত 22 জুন লখনউয়ের আলিগঞ্জে একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 15 জনের মৃত্যু হয় ৷ নিহতদের অধিকাংশই ছিল 16 থেকে 25 বছর বয়সী পড়ুয়া ৷ বেশকিছু পোষ্য়েরও মৃত্যু ঘটে ৷ পাশাপাশি আরও অনেকে জখম হন।
বিচারপতিরা অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল সঞ্জয়কে বলেন, “2024 সালে আদালতের দেওয়া নির্দেশ ও বিশেষ করে গত 20 মে কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে দেওয়া সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলি মেনে চলার ক্ষেত্রে দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আচরণ নিয়ে আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন।”
লাজপত নগর, মালব্য নগর ও সাকেত এলাকায় অনুমোদনহীন নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখার জন্য শীর্ষ আদালত আইআইটি-র অধ্যাপক ও এমসিডি-র কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে। বেঞ্চ জানিয়েছে, বৃহত্তর জনস্বার্থে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, শীর্ষ আদালত সেইসব পুর-সংস্থাকে সতর্ক করেছে, যারা আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনে চলেনি ৷ নির্দেশ অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
অজিত সিনহা শীর্ষ আদালতকে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়ার আবেদন করেন ৷ এর মধ্যে রয়েছে এমসিডি-কে এমন একটি হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া, যাতে অবৈধ ও অনুমোদনহীন নির্মাণকাজের বিরুদ্ধে হওয়া সমীক্ষা এবং গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। চেন্নাইয়ের একটি আবাসিক কলোনিকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অনুমোদন ছাড়াই ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে দায়ের হওয়া একটি মামলার সূত্র ধরেই এই প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। গত মার্চ মাসে শীর্ষ আদালত সারা দেশে এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে মামলার পরিধি সম্প্রসারিত করেছিল।