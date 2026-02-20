SIR প্রক্রিয়ায় তথ্যগত অসঙ্গতি যাচাই করবেন হাইকোর্ট নিযুক্ত আধিকারিকরা: সুপ্রিম কোর্ট

SIR প্রক্রিয়ায় তথ্যগত অসঙ্গতি যাচাই করবেন হাইকোর্ট নিযুক্ত আধিকারিকরা: সুপ্রিম কোর্ট
রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সংঘাতের সমাধান করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
February 20, 2026
Updated : February 20, 2026 at 3:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআর-এ ভোটারদের তথ্য যাচাই করবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা ৷ ভোটার তালিকায় তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকা যাচাই করা নিয়ে রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে চলেছে ৷ এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন এগিয়ে আসছে ৷
এই জটিল পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টকে অনুরোধ জানিয়েছে, ভোটারদের তথ্যগত অসঙ্গতি যাচাইয়ে আদালতের বর্তমান এবং প্রাক্তন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নিযুক্ত করা হোক ৷ তাঁরা যেন ডিস্ট্রিক্ট জাজ অথবা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট জাজ (এডিজে) পদমর্যাদার হন ৷ শুক্রবার রাজ্যের এসআইআর মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভিএম পাঞ্চোলির বেঞ্চ ৷