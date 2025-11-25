বড় ধাক্কা কেন্দ্রের, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে অবিলম্বে দেশে ফেরাতে 'সুপ্রিম' নির্দেশ
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে সোনালি বিবি-সহ ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিকের বাংলাদেশে পুশব্যাক মামলার শুনানি হয় ৷ তাঁদের দ্রুত ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : November 25, 2025 at 4:51 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 5:26 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 25 নভেম্বর: সোনালি বিবি-সহ 6 জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বেকায়দায় কেন্দ্র ৷ অবিলম্বে বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালী বিবি ও তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া অন্য পাঁচজনকে অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসাবে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷
এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷
গত 26 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার শুনানিতে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার নির্দেশ খারিজ করে ৷ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এক মাসের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালতের নির্দেশ কার্যকর না-করায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল সরকার ৷ আগামী 28 নভেম্বর কেন্দ্রকে আদালতে হাজির থেকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, সুপ্রিম কোর্টে যে মামলাটি করেছিল, এদিন সেই মামলাটি ওঠে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে ৷ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷ সোনালি বিবি অন্তঃসত্ত্বা এবং বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছেন ৷
এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন: "আগামিকাল পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি রাখা হোক ৷ আমরা এই মামলার শুনানির জন্য প্রস্তুত নই ৷" কিন্তু শীর্ষ আদালত সময় দিতে রাজি হয়নি ৷
Big setback for the Bangla-Birodhi BJP in the Supreme Court over the Sunali Khatun deportation case!— Samirul Islam (@SamirulAITC) November 25, 2025
The Central Government today faced serious questions after pregnant Sunali Khatun and five others were deported to Bangladesh without any physical verification.
In today’s…
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত: তালিকাভুক্ত না-থাকলে আপনারা বলতেন তালিকায় নেই ৷ এখন তালিকায় রয়েছে, এদিকে আপনারা শুনানি করতে চাইছেন না ৷ ওঁরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হলে পরে সেটা খতিয়ে দেখা যাবে ৷ কিন্তু জন্মের শংসাপত্র থেকে শুরু করে একগুচ্ছ নথি প্রমাণ সামনে এসেছে ৷
আদালতের নির্দেশ: অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ওঁদের ফিরিয়ে আনুন ৷ তারপর সব খতিয়ে দেখা যাবে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার ৷
দেশের শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শামিরুল ইসলাম সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন ৷ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শামিরুল লেখেন, "সোনালি খাতুনের বাংলাদেশে নির্বাসনের মামলায় বাংলা-বিরোধী বিজেপি সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে ৷ এদিন দেশের শীর্ষ আদালতে গুরুতর প্রশ্নের মুখোমুখি হয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আদালতের প্রশ্ন, কোনও যাচাই প্রক্রিয়া না করেই অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন ও বাকি পাঁচজনকে কীভাবে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল ? "
এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে শীর্ষ আদালতে আরও একটি দিন চাওয়া হয় ৷ এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে তিনি লেখেন, "আজকের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকার আরও একটি দিন চেয়েছিল ৷ কিন্তু আদালতের মৌখিক পর্যবেক্ষণ- অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসাবে ছ'জনকে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ আগামী সোমবার, 1 ডিসেম্বর ফের শুনানি ৷ এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁদের চার সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিল ৷ সেই নির্দেশ মানা হয়নি ৷"
সোনালি বিবির মামলার প্রেক্ষাপট
চলতি বছরে বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত বাংলার শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ বিশেষত বিজেপি শাসিত দিল্লি, হরিয়ানা, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, গুজরাতে বাংলাভাষী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রান করার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ৷ শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের পুশব্যাক করে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সেদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আরও অভিযোগ, তাঁরা নিজেদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্মের শংসাপত্র দেখালেও রেহাই মেলেনি ৷ কখনও আচমকা আটক, তো কখনও গ্রেফতারের মুখোমুখি হয়েছেন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷
ঠিক এরকমটাই ঘটে বীরভূমের মুরারইয়ের বাসিন্দা সোনালি বিবিদের সঙ্গে ৷ তাঁরা দিল্লিতে একটি অভিজাত এলাকায় কাজ করতেন ৷ কিন্তু তাঁরা সবাই বাংলাদেশি, শুধুমাত্র এই সন্দেহে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ গত 26 জুন দিল্লি থেকে অসম সীমান্তে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয় ৷ এদিকে তাঁরা তিন পুরুষ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকরে বাস করছেন বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছেন ৷ তাঁদের জন্মের শংসাপত্র থেকে শুরু করে আধার কার্ডও দেখিয়েছেন ৷ তা সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করেছে ৷
এনিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নির্দেশ দেয়, চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও সোনালি বিবিদের ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷