ETV Bharat / bharat

বড় ধাক্কা কেন্দ্রের, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে অবিলম্বে দেশে ফেরাতে 'সুপ্রিম' নির্দেশ

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে সোনালি বিবি-সহ ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিকের বাংলাদেশে পুশব্যাক মামলার শুনানি হয় ৷ তাঁদের দ্রুত ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিল আদালত ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 25, 2025 at 4:51 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 5:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 25 নভেম্বর: সোনালি বিবি-সহ 6 জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বেকায়দায় কেন্দ্র ৷ অবিলম্বে বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালী বিবি ও তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া অন্য পাঁচজনকে অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসাবে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷

এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷

গত 26 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার শুনানিতে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার নির্দেশ খারিজ করে ৷ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এক মাসের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷

এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এদিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালতের নির্দেশ কার্যকর না-করায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল সরকার ৷ আগামী 28 নভেম্বর কেন্দ্রকে আদালতে হাজির থেকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, সুপ্রিম কোর্টে যে মামলাটি করেছিল, এদিন সেই মামলাটি ওঠে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল‍্য বাগচির বেঞ্চে ৷ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷ সোনালি বিবি অন্তঃসত্ত্বা এবং বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছেন ৷

এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন: "আগামিকাল পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি রাখা হোক ৷ আমরা এই মামলার শুনানির জন‍্য প্রস্তুত নই ৷" কিন্তু শীর্ষ আদালত সময় দিতে রাজি হয়নি ৷

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত: তালিকাভুক্ত না-থাকলে আপনারা বলতেন তালিকায় নেই ৷ এখন তালিকায় রয়েছে, এদিকে আপনারা শুনানি করতে চাইছেন না ৷ ওঁরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হলে পরে সেটা খতিয়ে দেখা যাবে ৷ কিন্তু জন্মের শংসাপত্র থেকে শুরু করে একগুচ্ছ নথি প্রমাণ সামনে এসেছে ৷

আদালতের নির্দেশ: অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ওঁদের ফিরিয়ে আনুন ৷ তারপর সব খতিয়ে দেখা যাবে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার ৷

দেশের শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শামিরুল ইসলাম সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন ৷ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শামিরুল লেখেন, "সোনালি খাতুনের বাংলাদেশে নির্বাসনের মামলায় বাংলা-বিরোধী বিজেপি সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে ৷ এদিন দেশের শীর্ষ আদালতে গুরুতর প্রশ্নের মুখোমুখি হয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আদালতের প্রশ্ন, কোনও যাচাই প্রক্রিয়া না করেই অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন ও বাকি পাঁচজনকে কীভাবে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল ? "

এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে শীর্ষ আদালতে আরও একটি দিন চাওয়া হয় ৷ এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে তিনি লেখেন, "আজকের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকার আরও একটি দিন চেয়েছিল ৷ কিন্তু আদালতের মৌখিক পর্যবেক্ষণ- অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসাবে ছ'জনকে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ আগামী সোমবার, 1 ডিসেম্বর ফের শুনানি ৷ এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁদের চার সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিল ৷ সেই নির্দেশ মানা হয়নি ৷"

সোনালি বিবির মামলার প্রেক্ষাপট

চলতি বছরে বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত বাংলার শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ বিশেষত বিজেপি শাসিত দিল্লি, হরিয়ানা, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, গুজরাতে বাংলাভাষী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে হয়রান করার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ৷ শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের পুশব্যাক করে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সেদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আরও অভিযোগ, তাঁরা নিজেদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্মের শংসাপত্র দেখালেও রেহাই মেলেনি ৷ কখনও আচমকা আটক, তো কখনও গ্রেফতারের মুখোমুখি হয়েছেন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷

ঠিক এরকমটাই ঘটে বীরভূমের মুরারইয়ের বাসিন্দা সোনালি বিবিদের সঙ্গে ৷ তাঁরা দিল্লিতে একটি অভিজাত এলাকায় কাজ করতেন ৷ কিন্তু তাঁরা সবাই বাংলাদেশি, শুধুমাত্র এই সন্দেহে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ গত 26 জুন দিল্লি থেকে অসম সীমান্তে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয় ৷ এদিকে তাঁরা তিন পুরুষ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকরে বাস করছেন বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছেন ৷ তাঁদের জন্মের শংসাপত্র থেকে শুরু করে আধার কার্ডও দেখিয়েছেন ৷ তা সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করেছে ৷

এনিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নির্দেশ দেয়, চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও সোনালি বিবিদের ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷

Last Updated : November 25, 2025 at 5:26 PM IST

TAGGED:

SONALI BIBI BANGLADESH PUSH BACK
SONALI BIBI PUSH BACK
সোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক
MIGRANT WORKERS PUSHBACK
SONALI BIBI PUSH BACK CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.