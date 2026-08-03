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প্রতিটি রাস্তায় হাঁটার জন্য দখলমুক্ত জায়গা নিশ্চিত করতে হবে কেন্দ্রকে: সুপ্রিম কোর্ট

এর আগে গত 19 জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছিল শীর্ষ আদালত ৷ সেখানে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, ফুটপাথে হাঁটার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার ।

SUPREME COURT
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : August 3, 2026 at 2:29 PM IST

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নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট: হকার উচ্ছেদ নিয়ে গত তিনমাসে বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ৷ হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মিছিল থেকে মামলা সবই হয়েছে ৷ ফুটপাথ হকারদের দখলে চলে গেলে পথচারীরা কোথা দিয়ে হাঁটাচলা করবেন, এই প্রশ্নও উঠেছে ৷ এবার সুপ্রিম কোর্টেও কার্যত এই প্রশ্ন গুরুত্ব পেল ৷ সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে যেখানেই রাস্তা থাকবে, সেখানেই পথচারীদের জন্য যথাযথভাবে চিহ্নিত ও দখলমুক্ত জায়গা নিশ্চিত করতে হবে ।

এদিন পথচারীদের চলাচলের জায়গা সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ মামলাটি শোনে বিচারপতি পিএস নরসিমা ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ ৷ শুনানিতে কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কেএম নটরাজ ৷

সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি জানান, পথচারীদের হাঁটার জন্য নির্ধারিত জায়গা কোনওভাবেই বেদখল যাতে না হয় এবং তা মোটরচালিত যানবাহনের লেন থেকে যথাযথভাবে আলাদা যাতে রাখা হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে । এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেলকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷

বিচারপতিদ্বয় অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল কেএম নটরাজ-কে বলেন, ‘‘বড় কোনও বিনিয়োগ বা নির্মাণকাজ ছাড়াই কেবল পথচারীদের চলাচলের জায়গাটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন । যেখানেই রাস্তা আছে, সেখানেই পথচারীদের জন্য জায়গা থাকা উচিত । দড়ি বা অন্য কোনও উপায়ে এটি চিহ্নিত করুন ৷ নিশ্চিত করুন যেন সেখানে কোনও অবৈধ দখল না হয় ৷’’

কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার জন্য বেঞ্চ তাঁকে দুই সপ্তাহ সময় দেয় । একই সঙ্গে বিচারপতিরা জোর দিয়ে বলেন যে, পথচারীদের মনে এই আস্থা থাকতে হবে যে জায়গাটি তাঁদের জন্যই নির্ধারিত এবং চলন্ত যানবাহনের কোনও ঝুঁকি ছাড়াই তাঁরা সেখানে নির্বিঘ্নে হাঁটতে পারবেন । শীর্ষ আদালত দুই সপ্তাহ পর পরবর্তী শুনানির জন্য বিষয়টি ধার্য করেছে ।

উল্লেখ্য, এর আগে গত 19 জুন, একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল যে চিহ্নিত ফুটপাথে হাঁটার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার । তখন আদালত আরও বলেছিল, নির্ধারিত পথে মোটরচালিত যানবাহনের তুলনায় হাঁটার অধিকারই অগ্রাধিকার পাবে ৷ এটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ 19(1)(ডি)-এর অধীনে নিশ্চিত চলাফেরার অধিকার এবং অনুচ্ছেদ 21 (জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার)-সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকারের একটি অংশ ।

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