ভোটাধিকার ও নির্বাচনে লড়াইয়ের অধিকার মৌলিক নয়, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

ভোটাধিকার ও নির্বাচনে লড়াইয়ের অধিকার মৌলিক নয়, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের
ভোট দেওয়ার বা ভোটে লড়ার, কোনও অধিকারই নাগরিকের মৌলিক অধিকার নয় ৷ একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে পর্যবেক্ষণে জানাল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : April 12, 2026 at 8:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 এপ্রিল: ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার নয় ৷ এমনকী ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারও মৌলিক নয় ৷ গত শুক্রবার একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ভারতীয় নাগরিকের এই দুই অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এবং আইনি উল্লিখিত বিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ ৷ আইনের আওতায় এই দুই অধিকারকে চালিত বা নিয়ন্ত্রিত করা যায় ৷
রাজস্থানের ডিস্ট্রিক্ট মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স নির্বাচনে লড়ার জন্য কিছু উপ-আইন প্রণয়ন করে ৷ এই উপ-আইনগুলিতে প্রার্থীদের ভোটে লড়ার যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে ৷ এই উপ-আইনগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে রাজস্থান হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ হাইকোর্ট এই উপ-আইনগুলি খারিজ করে দেয় ৷ এরপর মামলাকারীরা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ বাতিল করে দেয় দেশের শীর্ষ আদালত ৷
বিচারপতি আর মহাদেবনের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার বা ভোটে লড়ার অধিকার- কোনওটাই মৌলিক অধিকার নয় ৷ এই দুই অধিকার দু'টি ভিন্ন ক্ষেত্রের এবং একে অপরের জায়গা নিতে পারে না ৷ ভোট দেওয়ার অধিকারের অর্থ অধিকার বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ৷ ভোটে লড়া এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অতিরিক্ত একটি অধিকার ৷ এই অধিকার যোগ্যতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করে স্থির হয় ৷"
রাজস্থানের ডিস্ট্রিক্ট মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন সমবায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছিল উপ-আইন প্রণয়ন করে ৷ সেখানে নির্বাচনে লড়তে হলে প্রার্থীদের ন্যূনতম কত পরিমাণ দুধ সরবরাহ করতে হবে, সেই পরিমাণ ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁরা কে কেমন কাজ করছেন, সেই দিকটি বিচার করে তারপর সমবায় বোর্ডের ডিরেক্টর নির্বাচনে লড়ার ছাড়পত্র মিলবে বলে উপ-আইনে বলা হয়েছিল ৷
দেশের শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, "রাজস্থান হাইকোর্ট নির্বাচনে লড়ার যোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ করছে- দু'টি ভিন্ন বিধিবদ্ধ অধিকার ৷" সুপ্রিম কোর্ট রাজস্থান হাইকোর্টের সমালোচনা করে জানায়, রিট পিটিশনের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করা উচিত হয়নি হাইকোর্টের ৷ বিশেষত, যখন 'রাজস্থান সমবায় সমিতি আইন'-এর অধীনে একটি বিধিবদ্ধ বিরোধের নিষ্পত্তি ব্যবস্থা রয়েছে ৷ এই মামলার মেরিটের ভিত্তিতে রাজস্থান হাইকোর্ট রায় দিয়েছে এবং যোগ্যতার শর্তাবলীকে 'অযোগ্যতা' হিসেবে গণ্য করেছে ৷ উপ-আইনগুলি বাতিল করে ভুল করেছে ৷
বেঞ্চের ব্যাখ্যা, যে উপ-আইনগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, সেগুলি শুধু সদস্য সমিতিগুলির অংশগ্রহণ ও কাজকর্ম সম্পাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিল, ভোটাধিকারকে সীমাবদ্ধ করেনি ৷ শীর্ষ আদালত আরও স্পষ্ট করেছে, সদস্যদের ভোটদানের একটি বিধিবদ্ধ অধিকার থাকলেও, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা যোগ্যতার শর্তাবলীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতেই পারে ৷