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অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ: আপাতত 'সুপ্রিম' স্বস্তি পেল না কালীঘাট তৃণমূল

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি করা হবে ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 1:37 PM IST

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কলকাতা/নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট: ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিলে করেছিল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তবে সেই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল না শীর্ষ আদালত ।

বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে কালীঘাট তৃণমূলের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ইডির এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল । কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ইডির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেননি । এরপর কালীঘাট তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল । শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের বেঞ্চে সোমবার মামলাটি উঠেছিল । আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার আদালত এই মামলার শুনানি করবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতিরা ।

এদিন ইডির পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু সুপ্রিম কোর্টে বলেন, "তৃণমূলের এই অ্যাকাউন্টগুলোর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অর্থ লেনদেন হচ্ছে । সেই জন্যই অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করা হয়েছে ।" অন্যদিকে কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, "ইডি কি একটিও বেআইনি লেনদেনের উদাহরণ দেখাতে পারবেন ! যে লেনদেনের ওপর অ্যাকাউন্টগুলো ফ্রিজ করা হয়েছে । তিনি কী বলছেন? আমার কর্মীদের বেতন দিতে পারছি না । দয়া করে আদালত বিষয়টি দেখুক ।"

যেহেতু এখন তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্টের লেনদেন দেখার দায়িত্ব একজন প্রশাসকের হাতে রয়েছে, তাই দলের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রশাসকের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যবহারের সুযোগ রাখা হোক বলেও এদিন প্রস্তাব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । এ ব্যাপারে ইডির আইনজীবীর আর্জিতে তাঁদের বক্তব্য জানাতে সময় দেওয়া হয়েছে । আগামী মঙ্গলবার হবে মামলার শুনানি ।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে ইডি ৷ তথ্য দিয়ে তারা জানায়, আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইনের (পিএমএলএ) আওতায় তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে ৷ ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে দলের 440 কোটি টাকা জমা ছিল ৷ তহবিল তছরুপের অভিযোগে তল্লাশি অভিযান চালানোর পরই তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে কালীঘাট তৃণমূল ৷ সেই আর্জি খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ।

বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে ইডির ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট নিয়ে আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না । তৃণমূল কংগ্রেস ও ইডিকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাও । 26 অগস্ট বুধবার ফের এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে হাইকোর্টে ৷ তার আগে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ৷

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