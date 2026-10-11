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ইচ্ছেমতো আটক নয়, ব্যারিকেডও সরাতে হবে ! দিল্লির বিক্ষোভে কেন্দ্রকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court: স্বাভাবিক করতে হবে মেট্রো, রেল ও ইন্টারনেট পরিষেবা, শহরে অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করার নির্দেশ। অবমাননার মামলায় কেন্দ্রকে জবাব দিতে হবে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে।

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2026 at 10:08 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: দিল্লিতে বিক্ষোভ ঘিরে নিরাপত্তার কড়াকড়ি, মেট্রো স্টেশনে বিধিনিষেধ এবং নাগরিকদের চলাচলে বাধা দেওয়া নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট । শীর্ষ আদালত জানাল, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র জমায়েতের ক্ষেত্রে আইন মেনে পদক্ষেপ করতে হবে প্রশাসনকে । নিষেধাজ্ঞা জারি নেই, এমন এলাকায় বিক্ষোভকারীদের নির্বিচারে আটক করা চলবে না । পাশাপাশি স্বাভাবিক করতে হবে মেট্রো ও রেল পরিষেবা, ইন্টারনেট সংযোগ এবং শহরের রাস্তায় মানুষের যাতায়াত । সর্বত্র ব্যারিকেড বসিয়ে রাখার পক্ষেও নয় শীর্ষ আদালত । পরিস্থিতি বিবেচনা করে অবিলম্বে তা পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চ ।

রবিবার বিশেষ শুনানিতে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, বিক্ষোভ করার অধিকার নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই । তবে সেই প্রতিবাদ আইন ও নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে হতে হবে । একই ভাবে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার যুক্তিতে প্রশাসনও ইচ্ছেমতো নাগরিকদের আটক করতে পারে না । সংবিধানের 19 নম্বর অনুচ্ছেদে স্বীকৃত অধিকার এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতেই হবে ।

দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের আটক, মেট্রো পরিষেবায় বিধিনিষেধ এবং ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনজীবী শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠীর দায়ের করা আদালত অবমাননার মামলার শুনানি চলছিল । অভিযোগ, 9 অক্টোবরের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রশাসন মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা এবং রেল পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ চালিয়ে গিয়েছে । সেই মামলাতেই কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত । 13 অক্টোবরের মধ্যে জবাবি হলফনামা এবং আগের নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে, তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে ।

ব্যারিকেড সরানোর নির্দেশ

শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, জনশৃঙ্খলার কারণে নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন না হলে মেট্রো ও রেল পরিষেবা স্বাভাবিক নিয়মে চালাতে হবে । সংবিধানের 19(2) অনুচ্ছেদে যে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । একই সঙ্গে শহরের মধ্যে মানুষের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে হবে । যান চলাচল ও আইনশৃঙ্খলার প্রয়োজন বিবেচনা করে রাস্তায় বসানো ব্যারিকেড নিয়ে অবিলম্বে পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।

বিচারপতি বাগচী বলেন, সর্বত্র ব্যারিকেড বসিয়ে রাখার পক্ষে আদালত নয় । কোথায় বাধা রাখা প্রয়োজন, আর কোথায় তা সরানো সম্ভব, তা খতিয়ে দেখতে হবে । বিচারপতি মোহনাও জানান, একান্ত প্রয়োজন না থাকলে শহরের ব্যারিকেড সরানো উচিত ।

আদালতের নির্দেশ, ইন্টারনেট পরিষেবাও স্বাভাবিক রাখতে হবে । কোনও কারণ ছাড়া তা ব্যাহত করা চলবে না । শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, শনিবার থেকেই ইন্টারনেট সংযোগ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে । তাঁর আরও বক্তব্য, দিল্লি মেট্রো সম্পূর্ণ চালু রয়েছে এবং শনিবার রাত 10টা থেকে সব স্টেশন খোলা ছিল ।

303টির মধ্যে 45টি স্টেশনে নিয়ন্ত্রণ

মেট্রো পরিষেবা নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্যও শুনেছে আদালত । তুষার মেহতা আদালতকে জানান, 10 অক্টোবর মেট্রোর মোট পরিষেবার পরিমাণ কমানো হয়নি । দিল্লি মেট্রোর 303টি স্টেশনের মধ্যে মাত্র 45টিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল বলে তাঁর দাবি ।

এই বক্তব্যের পর আদালত জানতে চায়, কোন কোন স্টেশন খোলা ছিল এবং কোথায় বিধিনিষেধ কার্যকর ছিল, তার ছবি-সহ একটি বিবরণ দেওয়া সম্ভব কি না । যাত্রীদের যাতায়াতে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত পরিধি ও প্রভাব বুঝতেই এই তথ্য চেয়েছে বেঞ্চ ।

সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্য, হেবিয়াস কর্পাস মামলায় যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, তাঁদের শনিবার দুপুর 2টো নাগাদ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা 6টার দিকে মুক্তি দেওয়া হয় । তবে আটক করার পরিস্থিতি, তার আইনি ভিত্তি এবং কতক্ষণ কাউকে আটক রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে আদালত আরও ব্যাখ্যা চেয়েছে ।

সাত হাজার মানুষকে আটক করার অভিযোগ

শুনানিতে আইনজীবী তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী দাবি করেন, বেআইনি আটকের অভিযোগ শুধু হেবিয়াস কর্পাস মামলায় উল্লেখ করা কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । তাঁর বক্তব্য, দিল্লিতে প্রায় সাত হাজার মানুষকে আটক করার অভিযোগ রয়েছে । সেই প্রেক্ষিতে কাদের, কোন পরিস্থিতিতে এবং কী যুক্তিতে আটক করা হয়েছিল, তা কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত ।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আটক করার পরিস্থিতি, পদ্ধতি এবং তার আইনি যুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রকে ব্যাখ্যা দিতে হবে । বিশেষ করে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র জমায়েতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কী ভিত্তিতে আটক করা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারা যে এলাকায় কার্যকর, তার বাইরে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র জমায়েতের ক্ষেত্রে বেআইনি আটক চলতে পারে না ।

আইনজীবী, সাংবাদিকদের কাজে বাধা নয়

শুনানিতে আদালত আরও স্পষ্ট করেছে, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং অন্য পেশাজীবীদের তাঁদের কাজ করতে কোনওভাবেই বাধা দেওয়া যাবে না । বিক্ষোভ বা নিরাপত্তা ব্যবস্থার অজুহাতে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা চলবে না ।

সুপ্রিম কোর্ট চত্বর এবং আশপাশে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারা জারির কথা জানিয়ে একটি বোর্ড টাঙানো হয়েছে বলেও আদালতকে জানানো হয় । ওই বোর্ডের কারণে সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোনও আদালতে ঢোকা কিংবা বেরোনো নিয়ে মানুষের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হতে পারে বলে মনে করেছে বেঞ্চ । তাই বোর্ডটি ইতিমধ্যে সরানো না হয়ে থাকলে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আদালতের বক্তব্য, বিচারপ্রার্থীদের যাতে আদালতে প্রবেশ বা বেরোনো নিয়ে কোনও সংশয় না থাকে, তা নিশ্চিত করা জরুরি । বিচার পাওয়ার সুযোগ নিয়ে অকারণ আশঙ্কা তৈরি হতে দেওয়া যায় না ।

'প্রতিবাদের অধিকারে আপত্তি নেই'

শুনানিতে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল-সহ আবেদনকারীদের পক্ষে একাধিক আইনজীবী সওয়াল করেন । সিব্বল দাবি করেন, শহরজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করতে হবে এবং বেআইনি আটক বন্ধে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন । অন্য আইনজীবীরাও সংবিধানের 19(1)(ক) অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে ধরেন ।

বেঞ্চ জানায়, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অধিকারের সঙ্গে আদালতের কোনও বিরোধ নেই । কিন্তু প্রতিবাদও আইন মেনে করতে হবে । একই সঙ্গে জনশৃঙ্খলার যুক্তি দেখিয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপেরও আইনি ভিত্তি থাকা প্রয়োজন । বিচারপতি বাগচী বলেন, "শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আদালতের নয় । কিন্তু কোনও আইনজীবী যাতে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধার মুখে না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে হবে । ইন্টারনেট পরিষেবাও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে ।"

13 অক্টোবর ফের শুনানি

শুনানির শেষে বেঞ্চ জানায়, আবেদনকারীরা প্রাথমিকভাবে আদালত অবমাননার অভিযোগের পক্ষে যুক্তি দেখাতে পেরেছেন । তাই যাঁদের বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে । 13 অক্টোবরের মধ্যে জবাবি হলফনামার পাশাপাশি আগের নির্দেশ পালনের রিপোর্টও জমা দিতে হবে । অন্য পেন্ডিং আবেদনগুলিকে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।

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কেন্দ্রকে সুপ্রিম কোর্ট
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