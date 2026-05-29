'সুপ্রিম' নির্দেশ, প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট পাশ বাধ্যতামূলক
প্রাথমিক শিক্ষকদের আবেদন পর্যালোচনা করে শুক্রবার টেট সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এদিন আগের নির্দেশে কিছু সংশোধন করেছে শীর্ষ আদালত ৷
Published : May 29, 2026 at 2:25 PM IST
নয়াদিল্লি/কলকাতা, 29 মে: প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট পাশ করা বাধ্যতামূলক, রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলার রায়ে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ আগের দেওয়া নির্দেশে সামান্য সংশোধন করেছে ৷ এর সঙ্গে 'টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট' বা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সময়সীমা একবছর বৃদ্ধি করেছে ৷
এর আগে টেট-উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য 2027 সালের 31 অগস্ট পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ৷ এই মেয়াদ বাড়িয়ে 2028 সালের 31 অগস্ট করেছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ কিন্তু এই রায়ে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের সামান্য স্বস্তি হলেও, পুরোপুরি সুরাহা মিলল না ৷
এর আগে 2025 সালের 1 সেপ্টেম্বর আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, দু'বছরের মধ্যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক যাঁরা টেট পাশ করেননি, তাঁদের বাধ্যতামূলক টেট উত্তীর্ণ হতে হবে ৷ না-হলে তাঁদের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিতে হবে ৷ অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা পাবেন তাঁরা ৷
পাশাপাশি যে সমস্ত শিক্ষকদের চাকরি পাঁচ বছরেরও কম সময় রয়েছে, তাঁদের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে না ৷ ফলে বিপদে পড়েন দেশের প্রায় 33 লক্ষেরও বেশি কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষক ৷ তাঁরা তড়িঘড়ি শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানান ৷
তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষার অধিকার আইন 2009 ও 2010 সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই টেট পাশ করা বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু যারা 2011 সালের আগে চাকরি পেয়েছেন, যাঁদের 20-30 বছর করে চাকরি হয়ে গিয়েছে, তাঁরা হঠাৎ তুঘলকি আইনের প্যাঁচে কেন পড়বেন ? তাঁদের জন্য কেন এই আইন প্রযোজ্য হবে ?
শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ অবশ্য সাফ জানিয়েছিল, দু'বছরের মধ্যে টেট উত্তীর্ণ হতে না-পারলে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে ৷ সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছিলেন শিক্ষকরা ৷ এদিন সময়সীমা বাড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । কিন্তু টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আদালত অনড় ৷
আইনজীবীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে প্রথম টেট পরীক্ষা শুরু হয়েছিল 2011 সালের জুলাই মাসে ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গে 2011 সালের জুলাই মাসের আগে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন, সেই প্রবীণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের এখন টেট পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হতে হবে ৷ স্বাভাবিকভাবে নতুন করে বিড়ম্বনা, ভয় ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের ৷ এই শিক্ষকদের একাধিক সংগঠন শীর্ষ আদালত দায়ের করেছিল মামলা ৷ পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের পক্ষ থেকেও দায়ের হয়েছিল মামলা ৷