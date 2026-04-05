সংবিধান রক্ষায় নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীন হতেই হবে: বিচারপতি নাগারত্না

পটনার চাণক্য ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটিতে (CNLU) আয়োজিত প্রথম 'ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি নাগারত্না।

Justice BV Nagarathna
বিচারপতি বিভি নাগারত্না (ইটিভি ভারত)
Published : April 5, 2026 at 3:31 PM IST

পটনা, 5 এপ্রিল: দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারত্না ৷ শনিবার দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বলেছেন, "যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন, তারা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের উপর নির্ভরশীল হন, তবে সেই প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।" উল্লেখ্য, আগামী বছর ভারতের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হতে পারেন বিচারপতি বিভি নাগারত্না ৷

বিচারপতি নাগারত্না বলেছেন, "সংবিধানের শক্তি কেবল তার প্রদত্ত অধিকারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বলিষ্ঠতার মধ্যেও তা রয়েছে ৷ সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI), কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG) এবং অর্থ কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, সাংবিধানিক পরিকাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে সংবিধানের নিশ্চিত করা বেশ কিছু অধিকার বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

পটনার চাণক্য ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটিতে (CNLU) আয়োজিত প্রথম 'ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি নাগারত্না। সেখানেই তিনি মন্তব্য করেন, "ক্ষমতার উৎস যতই বৈধ হোক না কেন, ক্ষমতাকে সর্বদা জবাবদিহিতার আওতায় থাকতে হবে।"

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যের নিজেদের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ সাংবিধানিক ধর্ম ও সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মীমাংসা করা উচিত ৷ এই বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, "ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে রাজ্যগুলি সমমর্যাদাসম্পন্ন একক, কেন্দ্রের অধীনস্থ নয়।"

তাঁর এই মন্তব্য এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন চলতি মাসেই অসম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই হিংসার ঘটনাও ঘটছে ৷ জনকল্যাণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' (cooperative federalism), ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি'-র (Directive Principles of State Policy) গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বস্ততা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমেই সংবিধানের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা বজায় থাকে।"

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, "সাংবিধানিক চেতনার মূলে রয়েছে নৈতিক সাহস; আর সাংবিধানিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় আইনের শাসনের ওপর— কেবলমাত্র 'আইনের দ্বারা শাসন'-এর ওপর নয়।"

