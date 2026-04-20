নেতাজিকে 'জাতির পুত্র' ঘোষণার দাবিতে দায়ের জনস্বার্থ মামলা, সুপ্রিম-পর্যবেক্ষণ ঘিরে চাঞ্চল্য

নেতাজিকে 'জাতির পুত্র' ঘোষণার দাবিতে দায়ের জনস্বার্থ মামলা, সুপ্রিম-পর্যবেক্ষণ ঘিরে চাঞ্চল্য
সময় নষ্ট করছেন বলে মামলাকারীর সুপ্রিম কোর্টে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে বলেও জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
By PTI
Published : April 20, 2026 at 6:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 এপ্রিল: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে 'জাতির পুত্র' ঘোষণার দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা সোমবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ আদালতের সময় নষ্ট করছেন বলে মামলাকারীর সুপ্রিম কোর্টে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করতে পারে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ৷
জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন করেছিলেন পিনাকপাণি মোহান্তি নামে এক ব্যক্তি ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আগেও এই ধরনের আবেদন খারিজ করা হয়েছিল ৷ তাই নতুন করে এই মামলা শোনার কোনও কারণ থাকতে পারে না ৷ নেতাজিকে 'জাতির সন্তান' ঘোষণার পাশাপাশি তাঁর তৈরি ইন্ডিনিয়ান ন্যাশনাল আর্মির জন্য বিশেষ মর্যাদা দেওয়ারও দাবি জানিয়েছিলেন পিনাকপাণি ৷ নেতাজির জন্মদিন 1879 সালের 23 জানুয়ারি এবং আইএনএ-র প্রতিষ্ঠা দিবস 1943 সালের 21 অক্টোবরকে জাতীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত করার দাবিও জানানো হয় আবেদনে ৷
এর আগে 2022 সালে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রডূড় এবং বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালার ডিভিশন বেঞ্চে 23 জানুয়ারি দিনটিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণার দাবিতে মামলা দায়ের হয় ৷ বেঞ্চ সেই জনস্বার্থ মামলাও খারিজ করে দেয় ৷ এদিন আরও একবার একই ধরনের আবেদন আদালতে জমা পড়েছে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷
দুই বিচারপতি জানতে চান, এই আবেদনে তাঁরা কেন গ্রহণ করবেন ? আবেদনকারী জানান, এবারের আবেদন আলাদা ৷ আর তাই সেটি খতিয়ে দেখা দরকার ৷ কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দেওয়ার পাশাপাশি বিচারপতিরা কার্যত ধমকের সুরে আবেদনকারীকে জানান, আগামিদিনে এরকম কিছু করলে তাঁকে আদালতে ঢুকতে দেওয়া হবে না ৷
নেতাজি এবং তাঁর তৈরি আইএনএ-র বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবির পাশাপাশি একাধিক তথ্য় প্রকাশ্যে আনার দাবিতে দায়ের হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা ৷ তবে মামলা শুনতে একেবারেই রাজি ছিলেন না দুই বিচারপতি ৷ তাঁদের মতে, সস্তায় জনপ্রিয় হতে নেতাজিকে 'জাতির সন্তান' ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন আবেদনকারী ৷ পাশাপাশি পিনাকপাণি আগামিদিনে কোনও জনস্বার্থ মামলা করতে চাইলে যাতে, তাঁর অনুরোধকে মান্যতা দেওয়া না হয় সেটাও সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ৷