যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি নির্যাতন দুঃখজনক-উদ্বেগজনক, দাবি বিচারপতির

যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি নির্যাতন দুঃখজনক-উদ্বেগজনক, দাবি বিচারপতির
বিচারপতির মতে, পড়ুয়াদের যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল তা দেখে সকলেই হতাশ। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। পুলিশের থেকে যে নিরপেক্ষতা প্রয়োজন সেটা দেখা যাচ্ছে না।
Published : September 5, 2026 at 1:22 AM IST
নয়াদিল্লি, 5 সেপ্টেম্বর: যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা দুঃখজনক এবং খুবই উদ্বেগজনক। এমনটাই মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া । দিল্লিতে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে শুক্রবার এই মন্তব্য করেন তিনি।
ভারত সরকারের প্রাক্তন মামলা যশবর্ধন আজাদ "পুলিশিং অ্যান্ড রিপাবলিক" নামে একটি বই লিখেছেন। সেই বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বলেন, "তরুণ আইপিএস অফিসাররা যেভাবে পড়ুয়াদের নির্যাতন করছিলেন তা দেখে সকলেই হতাশ। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। পুলিশের থেকে যে নিরপেক্ষতা প্রয়োজন সেটা দেখা যাচ্ছে না। এই বিষয়টিও খুবই উদ্বেগজনক। " অনুষ্ঠানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র পুলিশের প্রাক্তন ডিজি দি শিবানন্দন এবং অন্য বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
বিচারপতি যেদিন এই মন্তব্য করছেন তার কয়েকদিন আগে এই মামলায় নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে শীর্ষ আদালত। যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত এফআইআর খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতিরা। শুধু তাই নয় তাঁদের বিরুদ্ধে দেশের কোনও রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে নতুন করে এফআইআর করা যাবে না বলেও জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।
বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ ছিল, পড়ুয়ারা সুবিচারের দাবিতে কয়েকটি বিষয নিয়ে আন্দোলন করছিলেন । নিজেদের দাবিকে সামনে রেখে তাঁরা যন্তর মন্তরের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের এই আচরণকে ইতিবাচক দিক থেকে দেখে সরল বিশ্বাসে আদালত সমস্ত এফআইআর খারিজের পাশাপাশি নতুন এফআইআর করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে । কারণ, আদালত চায় না নতুন করে এফআইআর দায়ের হওয়ার ফলে পডুয়াদের কোনও আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হোক ।
এ প্রসঙ্গে সংবিধানের 142 ধারা প্রয়োগ করার কথাও বলেন বিচারপতিরা । সংবিধানের এই ধারায় বলা আছে কোনও মামলায় সুবিচার নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্ট যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে । এই মামলায় সেই ধারা প্রয়োগের কথাও বলেছেন বিচারপতিরা । ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই ধারার প্রয়োগ মোটের উপর বিরল বলা চলে ।
নিট ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার চেয়ে সিজেপির নেতৃত্বে বাদল অধিবেশনে প্রথম নিন অর্থাৎ 20 জুলাই যন্তর মন্তর থেকে সংসদ চল অভিযানের ডাক দিয়েছিল পড়ুয়ারা। এই মিছিলে পুলিশি সক্রিয়তা হয়েছে দাবি করে বিভিন্ন মহল । প্রথমে বিরোধীি দলগুলি প্রতিবাদে সামিল হয় । পরে আদালতে মামলা দায়ের হয় । এই ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দলও গঠন করেছে সুপ্রিম কোর্ট ।