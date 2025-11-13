দিল্লির বাতাসে বিষ ! আইনজীবীদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন বিচারপতির 'সুপ্রিম' পরামর্শ

দিল্লির বাতাসে বিষ ! আইনজীবীদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন বিচারপতির 'সুপ্রিম' পরামর্শ
সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে রয়েছে দিল্লি ৷ মাস্ক ছাড়া বেরনো অসম্ভব হয়ে উঠেছে ৷ এই আবহে আইনজীবীদের বিশেষ পরামর্শ দিলেন বিচারপতি ৷
By PTI
Published : November 13, 2025 at 7:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 নভেম্বর: দিল্লি-এনসিআরে বায়ু দূষণের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আইনজীবীদের ভার্চুয়ালি শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি পিএস নরসিমহা পর্যবেক্ষণে জানান, আইনজীবীদের সশরীরে আদালতে আসতে হবে না ৷ তাঁরা ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন ৷
ইতিমধ্যে রাজধানী এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে শীত পড়তে শুরু করেছে ৷ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে বায়ু দূষণ ৷ এর মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আদালতে না আসার পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ দূষণের মধ্যে দিয়ে আদালতে এলে আইনজীবীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ৷ বেঞ্চে ছিলেন আরেক বিচারপতি অতুল এস চান্দুরকরও ৷
প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল আদালতে উল্লেখ করেন, বহু আইনজীবী মাস্ক পরে হাজির হচ্ছেন ৷ তখন বিচারপতি পিএস নরসিমহা সতর্ক করেন, এই দূষণ থেকে রেহাই পেতে শুধু মাস্ক পরা যথেষ্ট সুরক্ষা নয় ৷ এই বিষাক্তা বাতাস শরীরের চিরস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে ৷
কার্যত উৎসবের মরশুমে বিশেষত দীপাবলির পরপরই দিল্লি বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল ৷ এরপর নভেম্বর প্রথম থেকে শীতের আমেজে দিল্লির বাতাসের দূষণ আর কমছে না ৷ চলতি সপ্তাহে রাজধানীর বাতাস 'অত্যন্ত' দূষিত হয়ে উঠেছে ৷
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি)-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার বিকেল 4টের সময় এই মরশুমে প্রথম বার দিল্লির বাতাস 'অত্যন্ত' দূষিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) 428 ছিল ৷ 2024 সালের ডিসেম্বরের পর এই প্রথম দিল্লির বাতাসের দূষণ 'অত্যন্ত' পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷
বুধবারও একই পরিস্থিতি ছিল ৷ পরপর তিন দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারও বাতাসের দূষণে কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ ভোরের রাজধানী কুয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছিল ৷ সিপিসিবি সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, বাতাসের একিউআই ছিল 404 ৷
37টি নজরদারি স্টেশনের মধ্যে 27টির একিউআই 'অত্যন্ত' প্রকৃতির ৷ এর মধ্যে বুরারি (433), চাঁদনি চক (455), আনন্দ বিহার (431), মুন্ডকা (438), পুসা (302), বাওয়ানা (460), ওয়াজিপুর (452) রয়েছে ৷ এই 'অত্যন্ত' প্রকৃতির দূষণের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে ৷ কোনও ব্যক্তি কোনও অসুখে ভুগলে, তিনি অত্যন্ত দূষিত বাতাসে আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন ৷
দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী, একিউআই 0-50-এর মধ্যে থাকলে পরিশুদ্ধ বাতাস বলে মনে করা হয় ৷ 51-100-র মধ্যে হলে তা সন্তোষজনক ৷ 101-200 একিউআই মোটামুটি ৷ একিউআই 201-300 হলে, দূষিত বাতাস হয়ে উঠেছে ৷ 301 থেকে 400 হলে বাতাস খুব খারাপ ধরনের এবং 401-500 একিউআই অত্যন্ত দূষিত ৷