ETV Bharat / bharat

নেতাজির 'চিতাভস্ম' রেনকোজি মন্দির থেকে ভারতে আনতে সুপ্রিম-দ্বারে কন্যা অনিতা

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ তাঁর 'চিতাভস্ম' টোকিও থেকে ভারতে ফেরানোর আবেদন নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন তাঁর মেয়ে অনিতা ৷

Netaji
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : August 11, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 'চিতাভস্ম' জাপানের টোকিয়ো থেকে ভারতে ফেরানোর আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন কন্যা অনিতা বোস পাফ ৷ মঙ্গলবার তাঁর এই আবেদনের মামলা শুনতে সম্মতি দিয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ ৷ এই মামলায় কেন্দ্রের বক্তব্যও জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ বেঞ্চের আরও দুই সদস্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা ৷

নেতাজি-তনয়া অনিতা পাফ শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, জাপানের টোকিওয়ে রেনকোজি মন্দিরে তাঁর বাবার 'চিতাভস্ম' রয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট সেই 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ নির্দেশ দিক ৷ এই মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করে বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷

অনিতা পাফের তরফে আদালতে হাজির ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক সিংঘভি ৷ তিনি আদালতে জানান, আবেদনকারী নেতাজির কন্যা বরাবর প্রকাশ্যে তাঁর বাবার 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে এনে সসম্মানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়ে এসেছেন ৷ 1945 সালে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান নেতাজি এবং তাঁর এই নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে নানা মতামত প্রচলিত ৷ কয়েকটি রিপোর্ট অনুযায়ী নেতাজির 'চিতাভস্ম' টোকিয়োর রেনকোজি মন্দিরে রাখা হয়েছে ৷

চলতি বছরের মার্চ মাসে নেতাজির পরিবারের অন্যতম সদস্য চন্দ্রকুমার বসু সুপ্রিম কোর্টে একই আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ দেশের শীর্ষ আদালত কেন্দ্রের মোদি সরকারকে টোকিয়োর রেনকোজি মন্দির থেকে তাঁর 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিক, আবেদন জানিয়েছিলেন চন্দ্র ৷ কিন্তু সেবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ তাঁর মামলা শুনতে চাননি ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, "তিনি (নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মেয়ে) এই মামলা করেননি ৷ তাঁকে আবেদন জানাতে বলুন ৷" শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণেরপর চন্দ্রকুমার বসুর আইনজীবী আশিস রায় মামলাটি প্রত্যাহারের আর্জি জানান ৷ বেঞ্চ তাতে সম্মতি দেয় এবং মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷ এবার নয়া মামলা দায়ের হল ।

মামলা করার পাশাপাশি 2024 সালের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আবহে আগে নেতাজির পরিবারের অন্যতম সদস্য চন্দ্রকুমার বসু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছিলেন, 18 অগস্টের মধ্যে জাপানের রেনকোজি মন্দির থেকে কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামীর 'চিতাভস্ম' দেশে ফিরিয়ে আনা হোক ৷ নেতাজির মৃত্যু নিয়ে যেসব মিথ্যা রটনা চলছে, সেগুলির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার একটি চূড়ান্ত বিবৃতি দিক ৷

চিঠিতে তিনি আরও জানিয়েছিলেন, "বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার নেতাজি সংক্রান্ত ফাইলগুলি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করুক ৷ তিনি 10টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট সামনে আনার আবেদন জানিয়েছিলেন ৷" চন্দ্রকুমার বসু জোর দিয়ে জানান, এটা প্রমাণিত যে 1945 সালের 18 অগস্ট তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে ৷ বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ এমনই আবহে এবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হল ।

TAGGED:

NETAJI SUBHAS BOSE DAUGHTER ANITA
NETAJI ASHES RETURN FROM TOKYO
TOKYO RENKOJI TEMPLE
NETAJI ASHES RETURN FROM TOKYO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.