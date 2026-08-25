তৃণমূল-ত্যাগী 20 সাংসদকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট
তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া 20 জন সাংসদের সদস্যপদ বাতিলের মামলায় গতকাল ফের দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : August 25, 2026 at 1:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যোগ দিতে যাওয়া 20 জন তৃণমূল সাংসদকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সোমবার এই 20 জন সাংসদের সদস্যপদ খারিজের মামলায় লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর্জি জানিয়ে ফের দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে এই মামলারশুনানি হয় ৷ এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, লোকসভার অধ্যক্ষ ইতিমধ্যে ওই 20 জন সাংসদকে বরখাস্ত করার মামলায় নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ তখন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, "মামলাটি নোটিশ জারি করার বিষয়ে নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর নিষ্পত্তি করা নিয়ে ৷"