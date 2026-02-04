SIR নিয়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে সওয়াল মুখ্যমন্ত্রী মমতার, নোটিশ কমিশনকে

SIR নিয়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে সওয়াল মুখ্যমন্ত্রী মমতার, নোটিশ কমিশনকে
সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলা নিয়ে সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 9 ফেব্রুয়ারিতে ফের এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ৷
সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া)
By PTI
Published : February 4, 2026 at 2:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ফেব্রুয়ারি: সম্ভবত দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় নিজে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে সওয়াল করলেন ৷ বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে এসআইআর সংক্রান্ত তিনটি মামলার শুনানি হয় ৷ তার মধ্যে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন মমতা নিজে ৷ এই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের বিরুদ্ধে রাজ্যে মাইক্রো অবর্জাভার নিয়োগ নিয়ে সওয়াল করেন ৷