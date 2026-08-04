সাইবার জালিয়াতিতে এসওপি তৈরি করুক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সাইবার জালিয়াতিতে এসওপি তৈরি করুক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
ডিজিটাল মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ এই বিষয়ে এদিন একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
By PTI
Published : August 4, 2026 at 9:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: ডিজিটাল প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির মোকাবিলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরির নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ চার সপ্তাহের মধ্যে এই এসওপি তৈরি করে তা ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ অবৈধ লেনদেন হয়, এমন অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এই এসওপি ৷
মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য় বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে স্বতঃপ্রণোদিত 'ভিকটিমস অফ ডিজিটাল অ্যারেস্ট রিলেটেড টু ফর্জড ডকুমেন্টস' শীর্ষক স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি চলছিল ৷
শুনানিতে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ আদলত দিয়েছে, সাইবার প্রতারণায় অর্থ খুইয়েছেন এমন ভুক্তভোগীদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে তাদের অর্থ ফেরানোর প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে ৷ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সাইবার প্রতারণায় আর্থিক জালিয়াতির ঘটনাগুলির নিষ্পত্তিতে দ্রুত বাস্তবায়ন এবং ধারাবাহিক ফলোআপ প্রয়োজন ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অ্যাটর্নি জোরেল আর ভেঙ্কটারমনির বক্তব্য শুনে বেঞ্চ বলে, "মামলাগুলির অগ্রগতি নিয়ে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তা প্রশংসনীয় ৷ ডিজিটাল প্রতারণা রোধে যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার আরও বেশি করে গ্রহণ করতে হবে, দ্রুত কার্যকর করতে হবে এবং ধারাবাহিক নজরদারি প্রয়োজন ৷"
অন্তর্বর্তী নির্দেশে বেঞ্চ বলে, "ডিজিটাল মাধ্যমে বা অনলাইনে আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ও বেআইনি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলির মোকাবিলায় চার সপ্তাহের মধ্যে এসওপি তৈরি করতে হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ৷ এই এসওপি'র চূড়ান্ত কপিটি দেশের সব হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে ৷"
রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে বেঞ্চ আরও নির্দেশ দেয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আওতায় ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল (এনসিআরপি) সংক্রান্ত এসওপি-তে 'দ্য গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল মডিউল (জিআরএম), অ্যান্ড দ্য মানি রেস্টোরেশন মডিউল (এমআরএম)' শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ৷ এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে সাইবার প্রতারণার শিকার সাধারণ নাগরিকরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন ৷ এই মডিউলগুলি আরও বেশি কাজে লাগাতে হবে এবং ব্যাপকভাবে কার্যকর করতে হবে, নির্দেশ শীর্ষ আদালতের ৷
সুপ্রিম কোর্ট, দেশের সব হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছে, তাঁরা যেন সমস্ত আদালত এবং অন্যান্য বিচারব্যবস্থাকে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাপনা নিয়ে অবহিত করেন ৷ সাইবার জালিয়াতিতে জড়িত অ্যাকাউন্টগুলি কীভাবে ফ্রিজ করা যায়, তা খতিয়ে দেখেন ৷
পরবর্তী শুনানিতে বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রাজ্য ও ব্যাঙ্ক অনুযায়ী ডেটা নথিভুক্তকরণ ও কতগুলি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, সেই বিষয়ে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ এছাড়া ভুক্তভোগীরা কত টাকা ফেরত পেয়েছেন সেই রিপোর্টও দিতে হবে আদালতকে ৷
বেঞ্চ উল্লেখ করে, এখনও পর্যন্ত 18টি রাজ্য স্টেট সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার এবং ই-জিরো এফআইআর নথিভুক্ত করার কেন্দ্র গঠন করেছে ৷ বাকি রাজ্যগুলিকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ পাশাপাশি অভিযোগ জানানোর গ্রিভ্য়ান্স রিড্রেসাল মডিউল এবং প্রতারিত টাকা ফেরত পাওয়ার মানি রেস্টোরেশন মডিউল নিয়ে জনপরিসরের প্রচারের নির্দেশও দিয়েছে আদালত ৷