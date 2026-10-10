বাংলায় বিচারাধীন SIR মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপের ইঙ্গিত সুপ্রিম কোর্টের

বাংলায় বিচারাধীন SIR মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপের ইঙ্গিত সুপ্রিম কোর্টের
WB SIR Appeals: শুক্রবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চকে জানানো হয়, প্রায় 18 হাজার ভোটারের আবেদন এখনও বিচারাধীন; যাঁরা নন্দীগ্রাম-রেজিনাগর উপনির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি।
Published : October 10, 2026 at 8:23 AM IST
নয়াদিল্লি, 10 অক্টোবর: বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি দ্রুত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে, জানাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সুপ্রিম কোর্ট গতকাল ইঙ্গিত দিয়েছে, SIR-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গের 19টি আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আবেদনগুলির দ্রুত শুনানি হবে ৷
আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এবং বর্ষীয়ান আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণন বিচারাধীন আপিলগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান ৷ তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, বিপুল সংখ্যক ভোটারের আপিল এখনও অমীমাংসিত রয়েছে। এনিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ মৌখিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে ৷ বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদনকারীর লক্ষ লক্ষ ভোটারের আবেদন প্রথমে শোনা উচিত, পরে অন্যান্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদনকারীদের আপিল শুনানি করা যেতে পারে ৷
আবেদনকারীরা এদিন বলেন, "আপিল নিষ্পত্তিতে দেরি হওয়ার কারণে বাংলার ভোটাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বেঞ্চকে জানানো হয়, প্রায় 18 হাজার ভোটার, যাঁদের আপিল বিচারাধীন ছিল, তাঁরা নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। এদিন শুনানির সময় বিচারপতি বাগচী এনিয়ে প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতাগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমাদের ইসিনেট (ECINET) পোর্টালের সফটওয়্যার সংক্রান্ত সমস্যার মতো কিছু বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সমাধান করতে হবে।"
এরপর প্রধান বিচারপতি বলেন, "ট্রাইব্যুনালগুলিতে বিচারাধীন আপিলগুলির শুনানি দ্রুত করার জন্য আমরা কিছু একটা করব ৷ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদনগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে ৷ অন্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার আবেদনগুলি আপাতত স্থগিত রাখা যেতে পারে।" তিনি আবেদনকারীদের এও আশ্বাস দেন যে আদালত যথাযথ হস্তক্ষেপ করবে।
এর আগে গত 11 অগস্ট ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছিল, ট্রাইব্য়ুনালে তাঁদের কতজনের অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, কতজনের এখনও বাকি আছে- এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ গত 24 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দেয়, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের মামলাগুলির শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের প্রায় 700 জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক ট্রাইব্যুনালে 60 লক্ষ বিচারাধীন অভিযোগ-দাবিদাওয়া সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির কাজ করছেন ৷