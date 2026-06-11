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গৃহিণীরাই দেশের নির্মাতা, মাসে অন্তত 30000 টাকা দেওয়া উচিত: সুপ্রিম কোর্ট

বাড়ির সবকিছু সামলে একজনকে জীবনে এগিয়ে দেন তাঁর স্ত্রী ৷ এভাবে তিনি দেশ গড়ে চলেছেন ৷ তাই স্ত্রী-গৃহিণী বা হোমমেকাররা দেশের নেপথ্য-নির্মাতা ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি (RKC))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 6:48 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 জুন: হোমমেকার অর্থাৎ বাড়ির খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজকর্ম সামলান যে স্ত্রী বা গৃহিণী, তাঁদের দেশের নির্মাতা বলে উল্লেখ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ পরিবারের রোজগেরে ব্যক্তিটির অগ্রগতির পাশাপাশি দেশকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁরা ৷ তাই গৃহিণীদের দেশের নির্মাতা বলেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, পর্যবেক্ষণ দেশের শীর্ষ আদালতের ৷

বৃহস্পতিবার মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট সম্পর্কিত একটি মামলার রায় ঘোষণার সময় বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের পর্যবেক্ষণ, বাড়িতে থেকে যিনি সংসারের সবকিছু প্রতিনিয়ত সামলে চলেছেন, তাঁদের প্রতি মাসে ন্যূনতম 30 হাজার টাকা বেতন পাওয়া উচিত ৷ মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট-এর আওতায় দায়ের করা দাবির ক্ষেত্রে স্ত্রীর গৃহস্থালি কাজকর্মের অভাবজনিত ক্ষতিকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণের একটি স্বতন্ত্র খাত হিসেবে গণ্য করতে হবে ৷ এক ব্য়ক্তি গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীকে হারিয়েছেন ৷ তাঁর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণবাবদ প্রতি মাসে 30 হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে বেঞ্চ ৷

বেঞ্চ বলে, "আমরা আশা করি, হোমমেকাররা এবার দেশ নির্মাতার স্থান অর্জন করবেন ৷" বেঞ্চের তরফে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এই রায়টি পড়েন ৷ তিনি বলেন, "আমরা দেখেছি, যে কোনও ব্যক্তির উন্নতিতে গৃহিণীর অবদান রয়েছে এবং তাই দেশেরও ৷ হোমমেকাররাই দেশ গড়ে তোলেন ৷ তাই দেশ গঠনে অংশীদার হিসাবে আমাদের গৃহিণীরা রয়েছেন ৷ আমরা মূল্যায়ন করেছি, যে কোনও পরিস্থিতিতে গৃহস্থালির সেবামূলক কাজের মাসিক আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ প্রতি মাসে 30 হাজার টাকা হবে ৷"

এই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চ প্রতিটি রাজ্যের প্রধান বিচারপতিদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন এমভি অ্যাক্ট সংক্রান্ত মামলাগুলি কতদূর এগিয়েছে, তা খেয়াল রাখেন ৷ এর আগে মৃত গৃহিণীদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় প্রচলিত ন্যূনতম মজুরির ভিত্তিতে তাঁদের একটি কাল্পনিক আয় ধরা হতো এবং দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকদের সমপর্যায়ে গণ্য করা হতো।

2024 সালে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট দুর্ঘটনার মামলায় রায় ঘোষণা করেছিল ৷ একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয় ৷ এই দুর্ঘটনায় হাইকোর্ট মৃত মহিলার স্বামী ও সন্তান-সহ পুরো পরিবারকে 8 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করে ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলায় এদিন রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট ৷

এর আগে মৃত গৃহিণীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ন্যূনতম মজুরিকে ভিত্তি করে একটি কাল্পনিক আয় ঠিক করা হত ৷ এক্ষেত্রে ওই গৃহিণী দক্ষ নাকি অদক্ষ- সেদিকটি বিবেচনা করা হত ৷ দেশের শীর্ষ আদালত জানায়, একজন হোমমেকার পরিবারের রোজগেরে সদস্যদের উপর নির্ভরশীল, এটা পরিহাস ৷ বরং বাস্তবে ওই হোমমেকারের উপরই সারা বাড়ির কাজকর্ম নির্ভর করে ৷

বেঞ্চ বলে, "আসলে রোজগেরে সদস্যরাই পুরোপুরি হোমমেকারদের উপর নির্ভরশীল ৷ কিন্তু হায়, এই বাস্তবের যে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত তা দেওয়া হয় না ৷ কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য এলেও রাস্তা এখনও দীর্ঘ, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই ৷"

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