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সুমিতকে 'ছুঁতে' পারবে না পুলিশ ! অভিষেকের আপ্তসহায়ককে রক্ষাকবচ সুপ্রিম কোর্টের

সব তদন্তে সুমিত রায়কে সহযোগিতা করতে হবে বলেও শীর্ষ আদালত নির্দেশে জানিয়েছে। তবে তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

SUPREME COURT
অভিষেকের আপ্তসহায়ককে রক্ষাকবচ সুপ্রিম কোর্টের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 12:20 PM IST

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নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চ সুমিত রায়কে গ্রেফতার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে ৷ তবে বৃহস্পতিবার শুনানিতে বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 6'টা পর্যন্ত যে কোনও তদন্তের জন্য সুমিতকে তৈরি থাকতে হবে ৷

সব তদন্তে সুমিত রায়কে সহযোগিতা করতে হবে বলেও শীর্ষ আদালত নির্দেশে জানিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। শালবনিতে সরকারি জমি ভুয়ো নথি বানিয়ে বিক্রির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত 3 অগস্ট হাইকোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পর্যবেক্ষণে জানান, এখন পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের বয়ান এবং তথ্যের ভিত্তিতে আদালতের মনে হয়েছে সুমিত রায়ের আগাম জামিন মঞ্জুর করা সঠিক হবে না। যদিও ডেবরা থানার মামলায় তাঁকে আগাম জামিন দিয়েছিল হাইকোর্ট। 10 দিনের মধ্যে তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতেও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এদিন শুনানিতে আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ বলেন, "হাইকোর্ট কয়েকদিন আগেই একটা মামলায় জামিন দিয়েছে। অন্য মামলায় আবেদন খারিজ করেছে। 10 দিনের মধ্যে তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে কোনও শর্তে সুমিত রায়কে জামিন দেওয়া হোক।"

তিনি তদন্তে সহযোগিতা করতে তৈরি বলেও আদালতে জানান আইনজীবী। তাঁর কথায়, "বহু দিন আগের অভিযোগ। অথচ নির্বাচনে ফলাফলের পর এগুলি দায়ের করা হয়েছে।" পাল্টা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, "এই মামলাগুলি অনেক পুরনো হলেও এখন সামনে এসেছে। এর আগে ইডি সুমিত রায়কে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাধা দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে আমরা হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে চাই। হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন রয়েছে তাঁকে।" তবে শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ শর্ত সাপেক্ষে সুমিতের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

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ABHISHEK BANERJEE
অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়
সুপ্রিম কোর্ট
SUMIT ROY
SUPREME COURT

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