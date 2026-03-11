'কোনও পিতা ছেলের জন্য এরকম করে না, কিন্তু...', নিষ্কৃতিমৃত্যু নিয়ে সুপ্রিম নির্দেশের পর প্রতিক্রিয়া বাবার

'কোনও পিতা ছেলের জন্য এরকম করে না, কিন্তু...', নিষ্কৃতিমৃত্যু নিয়ে সুপ্রিম নির্দেশের পর প্রতিক্রিয়া বাবার
13 বছরের আগের অগস্টে ছেলে সেই যে বিছানা নিয়েছে, আর কখনও উঠে বসেনি, বসবেও না ৷ তাঁর নিষ্কৃতি মৃত্যুর আবেদনে সম্মতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
Published : March 11, 2026 at 8:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 মার্চ: বডি বিল্ডিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত যে তরুণ, সেই রক্ত-মাংসের দেহে গত 13 বছর ধরে কোনও স্পন্দন নেই ! হারিয়েছে চেতনা ৷ বাঁচা-মরার মাঝে এমন জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাক তাঁদের সন্তান ৷ ছেলে হরিশের নিষ্কৃতি মৃত্যুর আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁর অসহায় বাবা-মা ৷
গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ছেলেকে সুস্থ করার লড়াই চালিয়ে তাঁরাও আজ প্রায় নিঃস্ব ৷ হরিশ রানার সময় থমকে গিয়েছে ৷ বয়স বেড়েছে অশোক-নির্মলার ৷ তাঁরা এখন বৃদ্ধ ৷ তাঁরা চোখ বুজলে কে দেখবে এই ছেলেকে ৷ মঙ্গলবার তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে 'প্যাসিভ ইউথানাশিয়ার'তে সম্মতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
পরিবারের বক্তব্য শুনে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ দিল্লিতে এইমস (AIIMS) কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে, হরিশকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ভর্তি করানো হোক, যাতে তাঁর লাইফ সাপোর্ট ব্যবস্থা খুলে নেওয়া সম্ভব হয় ৷ এরই সঙ্গে এইমসকে নিশ্চিত করতে হবে, যথোপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা যায় এবং রোগীর মৃত্যু যেন মর্যাদার হয় ৷ সম্মান বজায় থাকে ৷
উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের রাজনগর এক্সটেনশন এলাকায় রাজ এম্পায়ার সোসাইটির গেটে আজ কড়া প্রহরা ৷ মিডিয়া থেকে শুরু করে সাধারণ কৌতূহলী মানুষের ভিড় উপচে পড়ছিল ৷ এখানে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে ছেলেকে নিয়ে থাকতেন বাবা অশোক রানা এবং মা নির্মলা রানা ৷ প্রতিবেশীরা প্রথমে জানান, তাঁরা কিছু বলার অবস্থায় নেই ৷
পরে অবশ্য ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে অশোক রানা বলেন, "ছেলের জন্য এমনটা কোনও বাবা করেন না ৷ জানি না, দেশে এরকম আরও অনেক বাবা-মা আছেন ৷"
ঘটনাটি 2013 সালের ৷ অশোক রানা তখন একটি নামজাদা পাঁচতারা হোটেলের কর্মী ৷ আজকের হরিশ রানা তখন পঞ্জাবে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক পড়ুয়া ৷ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ সৌষ্ঠবের অভ্যাসও চলে ৷ বডি বিল্ডিংয়ের চর্চায় প্রায় বুঁদই হয়ে থাকতেন তরুণ হরিশ ৷ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন ৷
ওই বছর 20 অগস্ট অশোক রানা খবর পান, তাঁর ছেলে হাসপাতালে ভর্তি ৷ চণ্ডীগড়ে যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকতেন হরিশ, সেই বাড়ির পাঁচতলা থেকে নীচে পড়ে গুরুতর চোট পান তরুণ পড়ুয়া ৷ তারপর আর কিছুই আগের মতো হয়নি ৷
চণ্ডীগড়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (পিজিআই) থেকে দিল্লির এইমস- ছেলেকে সুস্থ করতে সব জায়গায় ঘুরেছেন অশোক-নির্মলা ৷ বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে নিয়ে গিয়েছেন ৷ ডাক্তাররা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, মাথায় আঘাত এতটাই গুরুতর যে হরিশের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা সম্ভব নয় ৷
এসব সত্ত্বেও ছেলের চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছেন অশোক ৷ সেই থেকে 13 বছর ধরে ভেজিটেটিভ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন হরিশ ৷ বাবা-মার দুঃখ, জগৎ-সংসারের মায়া সবকিছুর পারে চলে গিয়েছেন ৷ যে শরীরের ভালোবাসায় তিনি বুঁদ হয়ে থাকতেন, সেই শরীর আজ অসার ৷ মাঝেসাঝে শুধু চোখের পাতা নড়তে দেখা যায় ৷ ছেলেকে সুস্থ করার চেষ্টায় জীবনের সব সঞ্চয় শেষ করে ফেলেছেন বাবা অশোক ৷
একসময় দিল্লিতে একটি বাড়ি ছিল তাঁদের ৷ কিন্তু চিকিৎসার খরচ জোগাতে সেই বাড়ি বেচে গাজিয়াবাদের রাজনগর এক্সটেনশন এলাকায় রাজ এম্পায়ার সোসাইটির আবাসনে উঠে এসেছেন ৷ এখন মাসে মাত্র 4 হাজার টাকা পেনশন পান ৷ তাতে কিছুই হয় না সংসারে ৷ তাই এদিক-ওদিকে নানা কাজের সন্ধানে থাকেন অশোক ৷ প্রতিবেশীদের একজন জানালেন, সকালে স্যান্ডউইচ বিক্রি করতে যান তিনি ৷
সময় ও স্রোত- কেউ থেমে থাকে না ৷ অশোক ও নির্মলা এখন জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছেছেন ৷ তাঁদের মৃত্যুর পর ছেলের দেখাশোনা কে করবে ? এই ভয় থেকে 2022 সালে দিল্লি হাইকোর্টে ছেলের নিষ্কৃতি মৃত্যুর আবেদন জানান অশোক রানা ৷ 2024 সালে আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত ৷ এরপর সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন হরিশের বাবা-মা ৷ তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷