মানতে হবে একাধিক শর্ত, সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট
অবশেষে আইনি জটিলতা শেষ করে এবার কি বাড়ি ফিরতে চলেছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন ! সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিতেই উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : August 19, 2026 at 8:23 AM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 19 অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন । আইনজীবীরা জানাচ্ছেন গত 8 এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট দু'টি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেও ভুবনেশ্বরের একটা মামলায় গত কয়েকমাস আটকে রয়েছেন তিনি ।
অবশেষে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট থেকে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনকে জামিনের নির্দেশ দেয় বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর বেঞ্চ । গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন । গুয়াহাটির একটি মামলায় 2023 সালে সিবিআই গ্রেফতার করে তাঁকে । সেই মামলায় জামিনের আবেদন করে গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সারদা কর্তা । তবে গুয়াহাটি হাইকোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ।
সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন । আদালত এদিন পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, নথি পেশ করা হয়েছে । আদালত মনে করছে এই আবেদনে হস্তক্ষেপ করার মত যৌক্তিক কারণ রয়েছে । 2016 সালের 30 ডিসেম্বর থেকে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন । তাই আদালত মনে করছে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে জামিন দেওয়া প্রয়োজন ।
সুদীপ্তর জামিনে সুপ্রিম কোর্টের শর্ত :
আবেদনকারীকে অবিলম্বে ট্রায়াল কোর্টে বা নিম্ন আদালতে আদালতে হাজির করতে হবে ।
বিচার চলাকালীন আবেদনকারী পূর্ণ সহযোগিতা করবেন ।
কোনওভাবেই জামিনের স্বাধীনতার অপব্যবহার করা চলবে না ৷
আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় অযথা মুলতবি চাইবেন না ।
আবেদনকারীর অসহযোগিতার জন্য বিচার প্রক্রিয়া যদি স্তব্ধ থাকে তাহলে আবেদনকারীর জামিন বাতিল বলে গণ্য হবে । এক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের জামিন বাতিলের অধিকার থাকবে ।
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মামলা থেকেই আগেই জামিন পেয়েছিলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন । 2013 সালে সারদাকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পরে দেবযানীকে নিয়ে কাশ্মীরের সোনমার্গে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন সংস্থার কর্ণধার সুদীপ্ত । ওই বছরই কাশ্মীর থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের । তখন থেকে দু'জনই জেলে রয়েছেন ।