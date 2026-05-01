সুপ্রিম-স্বস্তি ! হিমন্তের স্ত্রীর মামলায় পবনের আগাম জামিন

সুপ্রিম-স্বস্তি ! হিমন্তের স্ত্রীর মামলায় পবনের আগাম জামিন
রিণিকির দায়ের করে এফআইআরের ভিত্তিতে তাঁকে এখনই গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত ৷
Published : May 1, 2026 at 2:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 মে: বড়সড় স্বস্তি পেলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরা ৷ তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্ত্রী রিণিকির দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে তাঁকে এখনই গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত ৷
শুক্রবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং অতুল এস চন্দ্ররকার বেঞ্চ তাঁকে আগাম জামিন দিয়েছে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ অপরাধমূলক মামলায় কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়ায় কোনও রাজনৈতিক প্রভাব থাকা উচিত নয় ৷ কিন্তু প্রথমে রিণিকির বিরুদ্ধে পবনের অভিযোগ আনা এবং সেই ভিত্তিতে কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ আছে ৷ আর এই কারণকে সামনে রেখেই পবনের আগাম জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
রিণিকির কাছে ভারত ছাড়াও আরও তিনটি দেশের পাসপোর্ট আছে ৷ দুবাইয়ের তাঁর নামে বিপুল সম্পত্তি আছে ৷ সেই সম্পত্তির উলেখ নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ করেননি মুখ্যমন্ত্রী ৷ এপ্রিল মানুষের শুরুর দিকে এই মর্মে অভিযোগ জানিয়েছিলেন পবন ৷ এরপর তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন রিণিকি ৷
এফআইআর দায়ের হতেই পবনের দিল্লির বাড়িতে যায় অসম পুলিশ ৷ তিনি তেলেঙ্গনা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁকে সাতদিনের জন্য অন্তবর্তী জামিন দেয় হাইকোর্ট ৷ এই সময়ের মধ্য়ে তাঁকে অসমের আদালতে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ৷ তবে অসমের আদালত তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর না করায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন পবন ৷