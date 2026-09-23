মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে নিয়ম বদল, সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনে জটিলতা

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে নিয়ম বদল, সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনে জটিলতা
SC ON CEC and EC appointments: পাঁচ বিচারপতিকে নিয়ে সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরি হবে কি না তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সর্বোচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ
By PTI
Published : September 23, 2026 at 3:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্য় নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রক্রিয়া থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিতে আইন পাশ হয়েছে 2023 সালে। এই নয়া আইনের বিরোধিতা করে বেশ কয়েকটি আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে । সেই সমস্ত আবেদনের শুনানি পাঁচ বিচারপতিকে নিয়ে তৈরি সাংবিধানিক বেঞ্চে হবে কি না তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সর্বোচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ । এখন সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করা হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত নেবেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ।
বুধবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয় । বিচারপতি দত্ত মনে করেন সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনের পরিস্থিতি নেই । বিচারপতি শর্মা আবার সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরির পক্ষে । এমতাবস্থায় দুই বিচারপতি চান, সাংবিধানিক বেঞ্চ তৈরি হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিন দেশের প্রধান বিচারপতি ।
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছিল, মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে দায়ের হওয়া আবেদনে এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা শুধু এখন নয় আগামিদিনেও বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে দরকারি হয়ে উঠতে পারে । আর তাই মামলাটি বৃহত্তর বেঞ্চ (এক্ষেত্রে সাংবিধানিক বেঞ্চে) পাঠানো হোক ।
এই ডিভিশন বেঞ্চের মাথায় ছিলেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত । তিনি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি । কিন্তু এই বেঞ্চের অন্য বিচারপতি মনে করেন এই মামলায় বৃহত্তর বেঞ্চ গঠনের প্রয়োজনিয়তা আছে । শেষমেশ দুই বিচারপতিই মেনে নিয়েছেন বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হোক । একইসঙ্গে এই দুই বিচারপতি, প্রধান বিচারপতির কাছে একটি স্থায়ী পাঁচ সদস্য়ের বেঞ্চ তৈরির আবেদনও করেছেন । এই বেঞ্চ সংবিধান এবং তার ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত নানা বিষয়ের শুনানি করবে ।
সংবিধানে নির্বাচন কমিশনারের প্রধান বা মুখ্য়নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ পদ্ধতিত সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে । প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি দেশের প্রধান বিচারপতির কমিটি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বেছে নেয় । এই ব্য়বস্থায় বদল আসে 2023 সালে । কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেয় ।
সে সময়ও বিষয়টি নিয়ে মামলা হয় । তাতে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার অন্য় নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ থেকে বিচার বিভাগকে বাইরে রাখর সিদ্ধান্তে শিলমোহর দেয় । তারা জানায় প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতার কমিটির মাধ্যমে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন ।