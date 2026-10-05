সুপ্রিম কোর্টে তিন নতুন মুখ, কর্মরত বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে 37
Supreme Court Gets Three New Judges: নতুন তিন বিচারপতি হলেন সুনীতা আগরওয়াল, দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং আপারেশ কুমার সিংহ ।
Published : October 5, 2026 at 10:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি, বাড়তে থাকা মামলার চাপের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে এল তিন নতুন মুখ । গুজরাত, দিল্লি এবং তেলঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগে সোমবার অনুমোদন দিল কেন্দ্র । ফলে সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে হল 37 । অনুমোদিত মোট 38টি পদের মধ্যে এখন খালি মাত্র একটি ।
নতুন তিন বিচারপতি হলেন বিচারপতি সুনীতা আগরওয়াল, বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি আপারেশ কুমার সিংহ । তিনজনই বর্তমানে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন । কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সোমবার সমাজমাধ্যমে তাঁদের নিয়োগের কথা জানান । তবে এই সিদ্ধান্ত একেবারে হঠাৎ নয় । সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন কলেজিয়াম গত 28 সেপ্টেম্বর বৈঠকে তিনজনের নাম সর্বোচ্চ আদালতে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করেছিল । কলেজিয়ামের সুপারিশের পরেই কেন্দ্রের অনুমোদন মিলল ।
সুপ্রিমকোর্টের প্রকাশিত বিবৃতিতে তিন বিচারপতির নাম এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের দায়িত্বের কথা জানানো হয় । বিচারপতিদের দীর্ঘ বিচারবিভাগীয় অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর নজিরকেও তাঁদের উন্নীত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the President of India is pleased to appoint the following Chief Justices of High Courts as Judges of the Supreme Court of India: https://t.co/AlKUBLvnPI— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 5, 2026
এলাহাবাদ থেকে গুজরাত, এ বার দিল্লি
তিনজনের মধ্যেবিচারপতি সুনীতা আগরওয়ালের বিচারবিভাগীয় পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট । সেখানকার বিচারপতি হিসেবে কর্মজীবনের পর 2023 সালের জুলাইয়ে তিনি গুজরাত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন । দীর্ঘ সময় বিচারবিভাগে থাকার পরে এ বার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে তাঁর প্রবেশ ।
বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এলাহাবাদ হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । পরে তিনি বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পান । 2025 সালের জানুয়ারিতে তাঁকে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করে বদলি করা হয় । রাজধানীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর এ বার তাঁর সামনে আরও বড় দায়িত্ব, সুপ্রিম কোর্ট ।
পটনা-ঝাড়খণ্ড হয়ে তেলঙ্গানা
তৃতীয় নামটি বিচারপতি আপারেশ কুমার সিংহ । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার পরে 1990 সালে পটনা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন । 2000 সাল পর্যন্ত পটনায় প্র্যাকটিস করার পরে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন । 2012 সালে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি হন ।
বিচারপতি সিংহ 2022 সালের ডিসেম্বর থেকে 2023 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ছিলেন । পরে 2023 সালের এপ্রিলে তাঁকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হয় । সেখান থেকে 2025 সালের জুলাইয়ে বদলি হয়ে তেলঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন । এ বার সেই দায়িত্ব ছেড়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে বসবেন তিনি ।
38-এর মধ্যে 37
তিন বিচারপতির নিয়োগের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক সংখ্যায় । তাঁদের যোগদানের ফলে সুপ্রিমকোর্টে কর্মরত বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াল 37 । অনুমোদিত সর্বোচ্চ সংখ্যা 38 । অর্থাৎ শীর্ষ আদালতে এখন মাত্র একটি বিচারপতির পদ খালি ।
মামলার বিপুল চাপের সময়ে এই নিয়োগ তাই গুরুত্বপূর্ণ । নতুন তিন বিচারপতি দায়িত্ব নেওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চে মামলার বণ্টনেও পরিবর্তন আসতে পারে । দীর্ঘদিন ধরে বিচারপতির শূন্যপদ নিয়ে যে আলোচনা চলে আসছে, সাম্প্রতিক নিয়োগে তার বড় অংশ পূরণ হল ।
একই সঙ্গে কলেজিয়ামের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের অনুমোদনের প্রক্রিয়াও শেষ হল দ্রুত । 28 সেপ্টেম্বর কলেজিয়ামের সুপারিশ, তার পরেই কেন্দ্রের সবুজ সঙ্কেত, এ বার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বেঞ্চে যোগ দিতে চলেছেন তিন নতুন বিচারপতি ।