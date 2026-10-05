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সুপ্রিম কোর্টে তিন নতুন মুখ, কর্মরত বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে 37

Supreme Court Gets Three New Judges: নতুন তিন বিচারপতি হলেন সুনীতা আগরওয়াল, দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং আপারেশ কুমার সিংহ ।

Supreme Court Judges
সুপ্রিম কোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2026 at 10:11 PM IST

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নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি, বাড়তে থাকা মামলার চাপের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে এল তিন নতুন মুখ । গুজরাত, দিল্লি এবং তেলঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগে সোমবার অনুমোদন দিল কেন্দ্র । ফলে সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে হল 37 । অনুমোদিত মোট 38টি পদের মধ্যে এখন খালি মাত্র একটি ।

নতুন তিন বিচারপতি হলেন বিচারপতি সুনীতা আগরওয়াল, বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি আপারেশ কুমার সিংহ । তিনজনই বর্তমানে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন । কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সোমবার সমাজমাধ্যমে তাঁদের নিয়োগের কথা জানান । তবে এই সিদ্ধান্ত একেবারে হঠাৎ নয় । সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন কলেজিয়াম গত 28 সেপ্টেম্বর বৈঠকে তিনজনের নাম সর্বোচ্চ আদালতে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করেছিল । কলেজিয়ামের সুপারিশের পরেই কেন্দ্রের অনুমোদন মিলল ।

সুপ্রিমকোর্টের প্রকাশিত বিবৃতিতে তিন বিচারপতির নাম এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের দায়িত্বের কথা জানানো হয় । বিচারপতিদের দীর্ঘ বিচারবিভাগীয় অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর নজিরকেও তাঁদের উন্নীত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

এলাহাবাদ থেকে গুজরাত, এ বার দিল্লি

তিনজনের মধ্যেবিচারপতি সুনীতা আগরওয়ালের বিচারবিভাগীয় পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট । সেখানকার বিচারপতি হিসেবে কর্মজীবনের পর 2023 সালের জুলাইয়ে তিনি গুজরাত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন । দীর্ঘ সময় বিচারবিভাগে থাকার পরে এ বার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে তাঁর প্রবেশ ।

বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এলাহাবাদ হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । পরে তিনি বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পান । 2025 সালের জানুয়ারিতে তাঁকে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করে বদলি করা হয় । রাজধানীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর এ বার তাঁর সামনে আরও বড় দায়িত্ব, সুপ্রিম কোর্ট ।

পটনা-ঝাড়খণ্ড হয়ে তেলঙ্গানা

তৃতীয় নামটি বিচারপতি আপারেশ কুমার সিংহ । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার পরে 1990 সালে পটনা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন । 2000 সাল পর্যন্ত পটনায় প্র্যাকটিস করার পরে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন । 2012 সালে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি হন ।

বিচারপতি সিংহ 2022 সালের ডিসেম্বর থেকে 2023 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ছিলেন । পরে 2023 সালের এপ্রিলে তাঁকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হয় । সেখান থেকে 2025 সালের জুলাইয়ে বদলি হয়ে তেলঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন । এ বার সেই দায়িত্ব ছেড়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে বসবেন তিনি ।

38-এর মধ্যে 37

তিন বিচারপতির নিয়োগের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক সংখ্যায় । তাঁদের যোগদানের ফলে সুপ্রিমকোর্টে কর্মরত বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়াল 37 । অনুমোদিত সর্বোচ্চ সংখ্যা 38 । অর্থাৎ শীর্ষ আদালতে এখন মাত্র একটি বিচারপতির পদ খালি ।

মামলার বিপুল চাপের সময়ে এই নিয়োগ তাই গুরুত্বপূর্ণ । নতুন তিন বিচারপতি দায়িত্ব নেওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চে মামলার বণ্টনেও পরিবর্তন আসতে পারে । দীর্ঘদিন ধরে বিচারপতির শূন্যপদ নিয়ে যে আলোচনা চলে আসছে, সাম্প্রতিক নিয়োগে তার বড় অংশ পূরণ হল ।

একই সঙ্গে কলেজিয়ামের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের অনুমোদনের প্রক্রিয়াও শেষ হল দ্রুত । 28 সেপ্টেম্বর কলেজিয়ামের সুপারিশ, তার পরেই কেন্দ্রের সবুজ সঙ্কেত, এ বার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বেঞ্চে যোগ দিতে চলেছেন তিন নতুন বিচারপতি ।

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SUPREME COURT NEW JUDGES
সুপ্রিম কোর্টে তিন নতুন বিচারপতি
সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত বিচারপতি
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