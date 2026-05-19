জলাতঙ্কে সংক্রামিত, অসুস্থ পথকুকুরদের মেরে ফেলার নিদান সুপ্রিম কোর্টের
যে সব রাস্তায় কুকুরের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছে, সেইসব জায়গায় কুকুরদের চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
Published : May 19, 2026 at 9:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 মে: দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, ব়্যাবিসে আক্রান্ত পথকুকুরদের ইউথ্যানাইজ অর্থাৎ চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে মেরে ফেলার নিদান দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চ জানিয়েছে, পথকুকুরা মানুষের জীবনে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে ৷ এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি দিতে রাস্তার যত্রতত্র কুকুরদের বাছাই করে ইউথ্যানাইজ করতে হবে ৷
এর সঙ্গে পথকুকুরদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে বেঞ্চ ৷ আদালত জোর দিয়ে জানায়, এই একগুচ্ছ নির্দেশিকার মধ্যে পথকুকুরদের ইউথ্যানাইজ বা মেরে ফেলার নির্দেশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ যে সব জায়গায় পথকুকুরদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে এবং কুকুরদের কামড় বা হামলার ঘটনা প্রায়শ ঘটেছ, সেই জায়গাগুলিতে পুর কর্তৃপক্ষকে কুকুরদের ইউথ্যানাইজ করতে হবে ৷
পশুরোগ বিশেষজ্ঞ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিলে তার ভিত্তিতে আইন মোতাবেক ইউথ্যানাইজ করতে হবে ৷ পাশাপাশি 1960 সালের পশু অত্যাচার প্রতিরোধী আইন (প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস অ্যাক্ট, 1960) এবং 2023 সালের পশু জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইন (অ্যানিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল রুলস 2023) অনুযায়ী কুকুরদের মেরে ফেলতে হবে, নির্দেশ আদালতের ৷
সংবাদমাধ্যমে কুকুরদের কামড় নিয়ে প্রকাশিত রিপোর্ট দেখে গত বছর 28 জুলাই স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ নয়াদিল্লিতে পথকুকুরদের হামলা থেকে শুরু করে কুকুরদের জলাতঙ্কে সংক্রামিত হওয়া, বিশেষত শিশুদের উপর হামলা ও সংক্রমণ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ৷ এর আগে আদালত পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও তাদের অন্য়ত্র নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু এর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ আবেদন জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই আবেদনগুলিকে কোনও পাত্তাই দেয়নি শীর্ষ আদালত ৷
চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই মামলার শুনানিতে পথকুকুরের কামড় ও তার জেরে মৃত্যুর জন্য় রাজ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় সুপ্রিম কোর্ট ৷ রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কোনও কুকুর শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, অসুস্থ কাউকে কামড়ালে এবং তার জেরে মৃত্যু হলে, সেই দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে বিপুল অঙ্কের জরিমানা করা হবে ৷ এমনকী যাঁরা এই পথকুকুরদের খাওয়ান, তাঁদেরও জরিমানা করা হবে, পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷
বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চ মৌখিকভাবে জানিয়েছে, গত 75 বছরে পথকুকুর নিয়ন্ত্রণে রাজ্য কোনও কাজ করেনি ৷ এই শিথিলতার জন্য রাজ্যকে জবাবদিহি করতে হবে ৷ বেঞ্চ বলে, "আমরা রাজ্যের কাছে এর ব্যাখ্যা চাই ৷ কোনও শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক বা অসুস্থ যে কোনও কাউকে পথকুকুর কামড়ালে এবং সেই প্রত্যেক মৃত্যুর জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে বিপুল জরিমানা করব ৷"