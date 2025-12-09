বিএলওদের হুমকি, রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা নিয়ে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

বিএলওদের হুমকি, রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা নিয়ে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
বাংলা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিএলও-দের হুমকি দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এল সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে ৷ এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিচারপতিরা ৷
নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্য রাজ্যে বিএলও থেকে শুরু করে এসআইআরের কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের 'হুমকি' দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনকে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, হুমকি থেকে শুরু করে কাজ করার ক্ষেত্রে আধিকারিকদের কী কী সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে, তা আদালতকে জানাতে হবে ৷ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার অসহযোগিতা করলে আদালত নিজে থেকেই এ ব্যাপারে নির্দেশ দেবেন বলেও জানান বিচারপতিরা ৷
বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "অসহযোগিতা থেকে শুরু করে বিএলওদের কাজের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা হচ্ছে তা নির্বাচন কমিশন আমাদের জানাক ৷ আমরা নিজে থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেব ৷" এই মামলায় কমিশনের হয়ে সওয়াল করলেন প্রবীণ আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী ৷ তিনি আদালত জানান, এসআইআরের কাজ করা নিয়ে সমস্যা যদি আরও গভীর হয় তাহলে কমিশনের পক্ষে পুলিশের সাহায্য় নেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই ৷ আর এটাও মনে রাখা দরকার পুলিশ ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রাজ্য সরকারের হাতে ৷
এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বাগচী মনে করিয়ে দেন নির্বাচনের আগে আদর্শ আচরণ বিধি লাগু না হওয়া পর্যন্ত কমিশন কোনও জায়গায় আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিতে পারে না ৷ জবাবে কমিশনের আইনজীবী জানেন, এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে হুমকি থেকে শুরু করে অন্য সমস্যার মুখে পড়া বিএলওদের সাহায্য় করতে প্রয়োজন সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার তাদের আছে ৷ এরপর কমিশনের আইনজীবীকে প্রধান বিচারপতি বলেন, "দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনুন ৷ নইলে অরাজকতা তৈরি হতে পারে ৷ "
বাংলায় বিএলও-র কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে তৃণমূলের অভিযোগ কাজের চাপে বেশ কয়েকজন বিএলও নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছেন ৷ এই ধরনের ঘটনায় সরাসরি কমিশনকে দুষেছে বাংলার শাসক শিবির ৷ এবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে সেই প্রসঙ্গ উঠল ৷ কমিশনের আইনজীবীর দাবি, কাজের চাপে বিএলও-রা নিজেদের শেষ করে দেওয়ার মতো চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এমন কোনও পরিস্থিতি নেই ৷ কারণ তাঁদের 6-7টি বাড়ির 30 থেকে 35 জন ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে ৷
এই প্রসঙ্গে বিচারপতি বাগচী বলেন, "বিএলও-দের কাজ দেখে যতটা সহজ বলে মনে হচ্ছে ততটা সোজা নয় ৷ এটা অফিসে বসে বসেই করা যাবে এমন কাজও নয় ৷ বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি যেতে হচ্ছে ৷" অন্যদিকে, এদিনের শুনানিতে মামলার অন্যতম পক্ষ সনাতনি সংসদের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী ভি গিরি ৷ তিনি দাবি করেন, বিএলও-দের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ আরও নানা ধরনের সমস্যার মুখে প্রতিনিয়ত পড়তে হচ্ছে তাঁদের ৷ এই ধরনের সমস্য়ার সমাধান করতে কমিশনের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত ৷