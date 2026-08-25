সাজায় রেহাই নয় ! তরুণ তেজপালকে দু'সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সাজায় রেহাই নয় ! তরুণ তেজপালকে দু'সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
বম্বে হাইকোর্টের 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তরুণ তেজপাল ৷ কিন্তু তাঁকে রক্ষাকবচ দিল না আদালত ৷
By PTI
Published : August 25, 2026 at 2:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট: সাংবাদিক তরুণ তেজপালকে দু'সপ্তাহের মধ্যে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল স্বয়ং সুপ্রিম কোর্ট ৷ 13 বছর আগে এক জুনিয়র সহকর্মীকে যৌন হেনস্থার মামলায় 'তহলকা' ম্যাগাজিনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তেজপালকে 10 বছরের সশ্রম কারাবাসের সাজা শোনায় বম্বে হাইকোর্ট ৷ এই সাজাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷
আপাতত রেহাই মিলল না ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ তরুণ তেজপালের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে এবং তাঁকে 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের জন্য আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে ৷ দু'সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷
পাশাপাশি বেঞ্চের আরও নির্দেশ, আত্মসমর্পণের শংসাপত্রটি পূরণ করলে আগামী 22 সেপ্টেম্বর বম্বে হাইকোর্টের সাজার রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলাটি শুনতে পারে আদালত ৷ সেই মতো মামলাটি তালিকাভুক্ত করা হবে ৷
গত 6 অগস্ট বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চের বিচারপতি নীলা গোখলে এবং বিচারপতি অমিত জামসানদেকর সাজা ঘোষণা করেন ৷ এই মামলায় ন্যূনতম সাজা ঘোষণা করার সময় বেঞ্চ জানান, ঘটনাটি 13 বছর আগের ৷ এরপর থেকে তেজপাল আর কোনও অপরাধজনক কাজকর্ম করেননি ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "নির্যাতিতা ও তেজপাল- দু'জনেই এখন নিজের নিজের জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন ৷" 10 বছরের সশ্রম কারাবাসের পাশাপাশি তেজপালকে 10 লক্ষ 21 হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত ৷ এই অর্থ নির্যাতিতাকে দেওয়া হবে ৷ বেঞ্চের বক্তব্য, "এই পুরো টাকাটাই নির্যাতিতার হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷"
2013 সালে গোয়ায় 'তহলকা' ম্যাগাজিন একটি ইভেন্টের আয়োজন করে ৷ সেই সময় একটি হোটেলের লিফ্টের মধ্যে এক জুনিয়র সহকর্মীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে ম্যাগাজিনের তৎকালীন সম্পাদক তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে ৷ এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি ৷ যদিও এর আগে প্রবীণ সাংবাদিক দাবি করেছিলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন ৷