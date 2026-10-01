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হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট, ফ্রিজ রইল তৃণমূলের চারটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

SC sets aside plea by Mamata Banerjee TMC: তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সচল করার আবেদন বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট ৷

TMC Bank Account Freeze
তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলা (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : October 1, 2026 at 12:43 PM IST

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নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের চারটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু করার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ অতএব, বিভিন্ন সময়ে অচল হওয়া মোট চারটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ-ই রইল ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের বেঞ্চ জানায়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না দেশের শীর্ষ আদালত ৷ তাই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন গ্রহণ করা হল না ৷

আদালত আরও উল্লেখ করে, নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ করেছে ৷ তাই এই অবস্থায় কে ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেন করবে, সেটা এখনও বিচারাধীন ৷ বেঞ্চ বলে, "আমরা মামলার গুণাগুণ নিয়ে বিচার করছি না ৷ আমরা হাইকোর্টকে দ্রুত এই মামলার শুনানির জন্য অনুরোধ করব ৷"

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মমতা তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ
TMC BANK ACCOUNTS FREEZE

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