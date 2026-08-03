কৃষ্ণসাগরে ড্রোন হামলায় নিখোঁজ ভারতীয় নাবিকের সন্ধানে বিদেশমন্ত্রককে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

কৃষ্ণসাগরে ড্রোন হামলায় নিখোঁজ ভারতীয় নাবিকের সন্ধানে বিদেশমন্ত্রককে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
কৃষ্ণসাগরে ড্রোন হামলায় নাবিক নিখোঁজ ৷ বিদেশমন্ত্রক ও ভারতীয় দূতাবাসের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ পরিবার ৷ সোমবার মামলার শুনানি হয় ৷
Published : August 3, 2026 at 3:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট: কৃষ্ণসাগরে গত 25 জুলাই ড্রোন হামলার শিকার হয় ‘এমভি অ্যাগন র্যাগনার’ নামে একটি কার্গো জাহাজ ৷ ওই হামলার পর থেকে কার্গো জাহাজের একজন নাবিক নিখোঁজ ৷ তাঁর নাম দীপক কুমার গুপ্তা ৷ ওই নাবিকের খোঁজ পেতে কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করার জন্য বিদেশমন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । সোমবার শীর্ষ আদালতের তরফে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি মোহনা-কে নিয়ে গঠিত বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷ শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ তাঁকে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ইউক্রেন ও রোমানিয়ার বুখারেস্টে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কাছ থেকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য বা নির্দেশ নিতে । আদালত ‘এমভি অ্যাগন র্যাগনার’ নামে ওই কার্গো জাহাজে থাকা দীপক কুমার গুপ্তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছে । আগামী শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
নিখোঁজ ওই নাবিকের দাদা সন্দীপ কুমার গুপ্তা ভাইয়ের খোঁজ চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁর দায়ের করা আবেদনের শুনানি এদিন হয় সুপ্রিম কোর্টে । সন্দীপ কুমার গুপ্তা তাঁর আবেদনে ইউক্রেন ও রোমানিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য বিদেশমন্ত্রকের প্রতি নির্দেশ জারির আর্জি জানিয়েছিলেন ।
আদালতের কাছে তিনি আরও জানান, ভারত সরকার এবং ওই দুই দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ জানানো হয় ৷ 26 জুলাই থেকে 30 জুলাইয়ের মধ্যে বিদেশমন্ত্রকে এবং ওই দুই দেশের ভারতীয় দূতাবাসগুলোতে চিঠি পাঠানো হয় ৷ তা সত্ত্বেও ভারত সরকার বা ইউক্রেন ও রোমানিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফে কোনও সাড়া বা কোনও ইতিবাচক আশ্বাস দেওয়া হয়নি ৷ সেই কারণে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরের কাছে ভারতীয় নাবিকবাহী একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা হয় ৷ সেই হামলার পর থেকে 22 বছর বয়সী দীপক কুমার গুপ্তা নামে ওই নাবিক নিখোঁজ হয়ে যান । তিনি উত্তর প্রদেশের বরেলি জেলার ভারতৌল গ্রামের বাসিন্দা ৷ তবে তাঁদের পরিবারিক বাস ছিল বিহারের সিওয়ান জেলায় ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁরা বরেলির ভারতৌল গ্রামে বসবাস করছেন ৷