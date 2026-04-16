দু'দিন আগে ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হলেও ভোটাধিকারের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, উচ্ছ্বসিত মমতা
Published : April 16, 2026 at 5:16 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 16 এপ্রিল: রাজ্যের এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় কার্যত নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত। প্রথম দফা ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে দু'দিন আগে আপিলেট ট্রাইব্যুনালে নিস্পত্তি হওয়া যোগ্য ভোটাদাতাকে ভোটাধিকার দিতে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সংবিধানের 142 নম্বর ধারা প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে আপিলেট ট্রাইবুনালে বিচারাধীন ভোটাদাতাদের আবেদনের নিস্পত্তি হওয়ার পর তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ৷ এভাবে 21 এপ্রিল ও 27 এপ্রিল পর্যন্ত যাঁদের আবেদনের নিস্পত্তি হবে তাঁদের জন্য সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। এই সূত্রে যোগ্য ভোটার হলে তাঁকে ভোটাদান করতে দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যাবস্থা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। যদিও যাদের নাম বাদ গিয়েছে বা যাদের নামের নিষ্পত্তি হবে না তাদের ভোটাদান করতে দেওয়া যাবে না বলে নির্দেশে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।
মমতার প্রতিক্রিয়া
কোচবিহার থেকে এনিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সাংবাদিকদের তিন বলেন, "দিনহাটা থেকে আসার সময় হেলিকপ্টারে উঠেই সুখবরটা পেলাম ৷ আমি সবাইকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেছিলাম ৷ আজ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যাদের নাম তালিকায় উঠবে তাঁদের ভোটাধিকার দিতে হবে ৷ এটা আমাদের কাছে খুবই খুশির খবর ৷ আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের বলব যাঁদের নাম উঠবে তাঁদের বাড়ি গিয়ে ভোটার স্লিপ পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে যাতে তাঁরা ভোটটা দিতে পারেন ৷ আমি নিজে এই মামলার শুনানিতে অংশ নিয়েছিলাম ভেবে ভালো লাগছে ৷ বিচারব্যবস্থা আমাদের আবারও গর্বিত করল ৷"