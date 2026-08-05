থার্ড পার্টি বিমা ছাড়া মিলবে না পেট্রল-ডিজেল, কেন্দ্রকে পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট চালুর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট ৷ অধিকাংশ সময় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ গাড়িগুলির তৃতীয় পক্ষের বিমা থাকে না ৷
Published : August 5, 2026 at 11:30 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 11:36 AM IST
নয়াদিল্লি, 5 অগস্ট: তৃতীয় পক্ষের বা থার্ড পার্টি বিমা ছাড়া বিপুল সংখ্যক বাইক ও গাড়ি রাস্তায় চলেছে ৷ এর ফলে ওই গাড়ি বা বাইকের পথ দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃতের পরিবার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয় বা পেতে নাজেহাল অবস্থা হয় ৷ এর মোকাবিলায় সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরীক্ষামূলক 'বিমা না থাকলে, জ্বালানি মিলবে না' নীতি চালুর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
মঙ্গলবার বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ জাতীয় সড়কগুলিতে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ৷ পাশাপাশি, টোল প্লাজায় গাড়িগুলির দীর্ঘ লাইনের দিকটি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট কয়েকটি করিডোরে এই নীতি পরীক্ষামূলকভাবে চালুর নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এই টোল প্লাজাগুলিতে গাড়ি থামার পরিবর্তে টোল পয়েন্ট অতিক্রম করার সময় গাড়িগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করার ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
একটি মোটর দুর্ঘটনাজনিত দাবির মামলায় শীর্ষ আদালত একাধিক নির্দেশ জারি করেছে ৷ দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট অনুযায়ী সব গাড়ির তৃতীয় পক্ষের বিমা থাকা বাধ্যতামূলক ৷ 2024-25 অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতের রাস্তায় চলাচলকারী প্রায় 56 শতাংশ গাড়ির তৃতীয় পক্ষের বীমা নেই ৷
আইআরডিএ (ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) ও এমওআরটিএইচ (রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়েজ মিনিস্ট্রি) নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করবে- কীভাবে জ্বালানি কেনার সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের বিমা থাকার বিষয়টি যাচাই করা যায় ৷ বৈধ বিমা না দেখাতে পারলে সংশ্লিষ্ট গাড়িটিকে পেট্রল পাম্পে জ্বালানি দেওয়া হবে না, জানিয়েছে বেঞ্চ ৷
আদালত এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালুর দু'টি সুবিধাজনক দিক উল্লেখ করেছে- প্রথমত, এটি বিমা নেই এমন গাড়ি শনাক্ত করতে সাহায্য করবে ৷ দ্বিতীয়ত, এটি এই গাড়িগুলির মালিকদের বিমা করাতে উৎসাহিত করবে ৷
শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে, 2018 সালে আদালত চার চাকা গাড়ি কেনার সময় তিন এবং দুই-চাকার যানের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদের তৃতীয় পক্ষের বিমা করা বাধ্যতামূলক করেছিল ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ, "আমরা দেখেছি, এই নির্দেশের আট বছর পেরিয়ে গেলেও বিপুল সংখ্যক গাড়ি বিমা ছাড়াই যাতায়াত করছে ৷ আইআরডিএ এবং জিআইসি (জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কাউন্সিল) এই মেয়াদ না বাড়ানোর সুপারিশ করলেও বেঞ্চ বিমার সময়সীমা বৃদ্ধি করছে ৷"
বেঞ্চের নির্দেশ, এখন থেকে নতুন গাড়ির জন্য চার বছর এবং দু'চাকার যানের ক্ষেত্রে ছ'বছরের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিমা করা বাধ্যতামূলক হবে ৷ আইআরডিএ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করবে ৷ আদালত আরও বলেছে, মোট 30.48 কোটি যানবাহনের মধ্যে 16.54 কোটি বিমাবিহীন ৷ এর ফলস্বরূপ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের বিধিবদ্ধ সুরক্ষা প্রায়শই বিলম্বিত হয়, এমনকী ব্যাহতও হয় ৷
মোটরযান দুর্ঘটনার 146 ধারার অধীনে তৃতীয় পক্ষের বাধ্যতামূলক বিমার উদ্দেশ্য শুধু সড়ক দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া নয়, বরং তাঁরা যাতে দীর্ঘস্থায়ী আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে না-পড়েন, তা নিশ্চিত করা ৷ বিমা না-থাকার ফলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মৃত ব্যক্তির পরিবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগই পায় না ৷ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে তাদের প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হয় ৷ যে পরিবারগুলিতে দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্য়ক্তি স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়েছেন, তাঁদের জন্য এর পরিণতি আরও গুরুতর হয় ৷
আদালত আরও জানিয়েছে, বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে গাড়ির তৃতীয় পক্ষের বিমা আছে কি না, তা যাচাই করার জন্য রাজ্য পুলিশের কাছে কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ তাই রাজ্য পুলিশকে হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস বা ডাউনলোডযোগ্য অ্যাপ তৈরি করতে হবে, যা ইনস্যুরেন্স ইনফরমেশন ব্যুরো (আইআরডিএ-র আওতাভুক্ত) এবং গাড়ির পোর্টালের তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ৷
শীর্ষ আদালত বলেছে, "এর উদ্দেশ্য যানবাহনের রিয়েল-টাইম বিমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য চালান কাটা, যাতে তৃতীয় পক্ষের বিমা বাধ্যতামূলক মেনে চলা নিশ্চিত করা যায় ৷"
আদালত আইআরডিএ-কে নির্দেশ দিয়েছে, মোটরযান আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কভার-সহ একটি বেস পলিসির পাশাপাশি ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের অ্যাড-অন, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা কভার এবং নিজস্ব ক্ষতির কভারসহ বিভিন্ন পলিসির বিকল্প দিতে হবে ৷