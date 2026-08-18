রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া DA নিয়ে নয়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া DA নিয়ে নয়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
এখনও যাঁরা বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা পাননি তাঁদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আগামিকালই তা সুপ্রিম কোর্টে দিতে হবে ৷ মঙ্গলবার ডিএ সংক্রান্ত মামলায় নির্দেশ বেঞ্চের।
Published : August 18, 2026 at 7:30 PM IST
নয়াদিল্লি/কলকাতা, 18 অগস্ট: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত মামলায় নয়া নির্দেশ শীর্ষ আদালতের ৷ আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে যে অংশের কর্মচারীরা এখনও বকেয়া ডিএ পাননি তাঁদের তালিকা আগামিকাল (বুধবার) সুপ্রিম কোর্টে দিতে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রার বেঞ্চ ৷
মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি ছিল ৷ এদিন শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে বকেয়া ডিএ বাবদ 7 হাজার 700 কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়ে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ তুষার মেহতার কথায়, "অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ মতো, 65 শতাংশ মহার্ঘভাতা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে ৷ বাকি বকেয়া ডিএ-এর টাকা পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে ৷"
কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের একাংশের আইনজীবী করুণা নন্দী এবং ফিরদৌস শামিম এদিন দাবি করেন, অনেক কর্মচারী এখনও ওই টাকা পাননি ৷ আদালত আগেই জানিয়েছিল, সব সরকারি কর্মচারীকে বকেয়া ডিএ দিতে হবে। কিন্তু সবাই টাকা পাননি।
এরপর বিচারপতি সঞ্জয় করোল উল্লেখ করেন, "7 হাজার 700 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে রিপোর্ট অনুযায়ী ৷ তবে যে সব কর্মচারী এখনও বকেয়া ডিএ পাননি তাঁদের তালিকা দেওয়া হোক ৷ মামলাকারীরা সেই তালিকা আদালতের কাছে জমা দিক ৷" পাশাপাশি, মামলাকারীরা জানিয়েছেন, তাঁদের মহার্ঘ্য ভাতার টাকা দেওয়া হবে প্রফিডেন্ট ফান্ডের (PF) অ্যাকাউন্টে ৷ কিন্তু 2 বছরের আগে সেই টাকা সরকারি কর্মীরা তুলতে পারবেন না ৷ এই দু'বছরের লকিং পিরিয়ড কেন রাখা হয়েছে ? সমস্তটা শোনার পর এনিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি ৷ কারণ সুপ্রিম নির্দেশে এই নির্দেশের কথা বলা ছিল না ৷ সমস্ত বিষয়টি রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছে বেঞ্চ ৷ আগামিকাল আবার এই মামলার শুনানি হবে ৷ তারপরই ওই কর্মচারীদের নিয়ে আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে ৷"
রাজ্য সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত বা সরকার পোষিতদের (grants-in-aid) কেন এখনও মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে না ৷ রোপা রুল 2009 অনুয়ায়ী, সেই নিয়ে গত গত 14 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে এবিটিএ (অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন)। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে দায়ের হয়েছে সেই মামলা। যদিও সূত্রের খবর, গ্রান্টস-ইন-এড-দের মহার্ঘভাতা দেওয়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যে রাজ্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে দিয়েছে।
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নির্দেশ অনুযায়ী, মার্চ মাসের মধ্যেই বকেয়া ডিএ-এর 25 শতাংশ সরকারি কর্মীদের দেওয়ার কথা ছিল রাজ্য সরকারের। বাকি 75 শতাংশ ডিএ মেটানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতিরা।