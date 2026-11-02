বিমানে ভ্রমণ করবেন না ! দীপাবলিতে ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

বিমানে ভ্রমণ করবেন না ! দীপাবলিতে ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের
Increased Airfares During Diwali: উৎসবের মরসুমে অত্যধিক ভাড়া বৃদ্ধি আটকাতে মামলা সুপ্রিম কোর্টে ৷ জরুরি শুনানির আবেদনে আমল দিল না শীর্ষ আদালত ৷
Published : November 2, 2026 at 10:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 নভেম্বর: দীপাবলির মরসুমে ডোমেস্টিক ফ্লাইটের ভাড়া অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে ৷ এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়েছিল ৷ সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য ওই আবেদন তালিকাভুক্ত করতে অস্বীকার করেছে ।
বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি অপরেশ সিং-এর বেঞ্চের সামনে এই আবেদনটি উত্থাপন করা হয় । আবেদনে সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়, দীপাবলি থেকে নতুন বছর - যেন উৎসবের এই সময় ডোমেস্টিক রুটে বিমানভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যবস্থা বা কাঠামো তৈরি করা হয় ।
আইনজীবী অভিনব বেঞ্চের সামনে যুক্তি দেন যে, বিমান ভ্রমণ একটি অপরিহার্য পরিষেবা । বিমান ভাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় 700 শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে এবং ভাড়ার এই বৃদ্ধি সংবিধানের 14 নম্বর অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন । বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘‘বিমানে ভ্রমণ করবেন না । পরবর্তী মামলা কী আছে !’’
আবেদনকারী এস লক্ষ্মীনারায়ণন এই অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনটি দাখিল করেছেন । তাঁর পক্ষে রয়েছেন আইনজীবী চারু মাথুর । আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 29 অক্টোবরের একটি সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেশ কয়েকটি প্রধান রুটে বিমান ভাড়া সাধারণ দিনের তুলনায় 2 থেকে 7 গুণ বেড়ে গিয়েছে । দিল্লি-কলকাতা রুটে যে ভাড়ার পরিমাণ সাধারণত 10 হাজার থেকে 11 হাজার টাকার মধ্যে থাকে, 6 নভেম্বরের যাত্রার জন্য তা বেড়ে 78 হাজার 694 টাকায় পৌঁছেছে ।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘‘ওই একই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 6 নভেম্বর ভোর 5টার বেঙ্গালুরু-দিল্লি ফ্লাইটের ভাড়া প্রায় 15 হাজার 901 টাকা, অথচ একই দিনে দুপুর 3টে 45 মিনিটের ফ্লাইটের ভাড়া 40 হাজার 506 টাকা ।’’
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘‘বিমান সংস্থাগুলো এই ধরনের ভাড়ার কারণ হিসেবে এভিয়েশন টার্বাইন ফুয়েলের (বিমানের জ্বালানি) খরচের কথা উল্লেখ করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার জনসমক্ষে এই ব্যাখ্যাকেই সমর্থন জানিয়েছে । তবে এই যুক্তি ধোপে টেকে না । একই রুটে, একই দিনে ভোর 5টার ফ্লাইট এবং দুপুর 3টে 45 মিনিটের ফ্লাইটে সমপরিমাণ জ্বালানিই ব্যবহৃত হয় ৷ অথচ একটির ভাড়া অন্যটির তুলনায় আড়াই গুণেরও বেশি ৷’’
আবেদনে আরও যোগ করা হয়েছে, ‘‘যিনি কোনও উৎসবের সময় বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন, কিংবা অসুস্থতা, মৃত্যু বা চাকরির প্রয়োজনে হঠাৎ ভ্রমণের প্রয়োজন পড়ে, তাঁর কাছে বিমান ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না ৷ ফলে বিমান সংস্থাগুলো যে ভাড়া দাবি করে, তা দিতেই তিনি বাধ্য হন । উৎসবের মরসুমে এই রুটগুলোর ফ্লাইট পুরোপুরি পূর্ণ থাকে, তাই বিমান সংস্থাগুলোর লোকসানের কোনও ঝুঁকিই থাকে না । অন্য কোনও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে এমনভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয় না ৷’’
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, রেলওয়ের ‘ফ্লেক্সিফেয়ার’ বা পরিবর্তনশীল ভাড়ার সর্বোচ্চ সীমা মূল ভাড়ার দেড় গুণ পর্যন্ত নির্ধারণ করা আছে ৷ ‘ড্রাগস (প্রাইসেস কন্ট্রোল) অর্ডার, 2013’-এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দামের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ আবার বিদ্যুৎ মাশুলও নির্ধারণ করে দেয় নিয়ন্ত্রক কমিশন ৷ সুতরাং বিমান ভ্রমণ এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে না ।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘‘রিট আবেদনে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ‘এসেনশিয়াল সার্ভিসেস মেইনটেন্যান্স অ্যাক্ট, 1981’ (অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণ আইন)-এর অধীনে বিমান পরিবহণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা । যে পরিষেবাকে রাষ্ট্র তার নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারিতা বজায় রাখার স্বার্থে ‘অত্যাবশ্যকীয়’ বলে গণ্য করা হয়, তার মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন রাখা যায় না ৷ কারণ, তা সেই জনগণেরই ক্ষতির কারণ হতে পারে, যাদের জন্য এই পরিষেবা প্রদান করা হয় ।’’
আবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আইনি ক্ষমতা রয়েছে । ‘ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম 2024’-এর 43(2) ধারার অধীনে সংরক্ষিত ‘এয়ারক্রাফট রুলস, 1937’-এর 135 নম্বর বিধি অনুযায়ী, বিমান ভাড়ার হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয়, যুক্তিসঙ্গত মুনাফা এবং প্রচলিত ভাড়ার হারের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক । এছাড়া, এই বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত বা অন্যায্য ভাড়ার হার নির্ধারণের বিরুদ্ধে নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা ডিজিসিএ-এর রয়েছে ।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, আবেদনকারী জনস্বার্থে এই রিট পিটিশনটি দাখিল করেছেন । এর মাধ্যমে তিনি ডোমেস্টিক রুটে চলাচলকারী নিয়মিত বিমান সংস্থাগুলোর ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচের ওপর বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপের দাবি জানিয়েছেন ।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘‘আবেদনকারী এটি অস্বীকার করছেন না যে, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিমান সংস্থাগুলো ভাড়ার হার পুনর্বিবেচনা করতে পারে । তবে আপত্তিটি হল — শুধুমাত্র চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ভাড়া নির্ধারণ করার বিষয়ে ৷ এর ফলে তা সাধারণ ভাড়ার তুলনায় সাত গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায় । এই ধরনের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি শোষণমূলক এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা পরিচালনার নিয়মনীতির পরিপন্থী ৷’’
উল্লেখ্য, এর আগে এই মমালাকারী আবেদনকারী অ্যালগরিদম-ভিত্তিক পরিবর্তনশীল মূল্য নির্ধারণ (ডায়নামিক প্রাইসিং), স্বল্প নোটিশে টিকিটের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন চার্জের বিরুদ্ধে তিনি একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন, যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে ।
আবেদনটি 16 নভেম্বর শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। গত 13 জুলাই, ভারত সরকারকে ‘ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম, 2024’-এর অধীনে খসড়া নিয়মাবলি একটি সিল করা খামে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । 16 অক্টোবর সলিসিটর জেনারেল জানিয়েছেন যে, নিয়মাবলি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তা প্রকাশ করা হবে ।
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